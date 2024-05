Nashik Lok Sabha Constituency: Full List Of Candidates, Their Parties And Poll Symbols | ANI

A total of 31 candidates are in the fray for the Nashik Lok Sabha seat. Here is a comprehensive list of their names, parties, and respective poll symbols.

1. Arun Kale - Bahujan Samaj Party - Elephant

2. Hemant Godse - Shiv Sena - Bow and arrow

3. Rajabhau Waje - Shiv Sena (UBT) - Flaming torch

4. Amol Kamble - Rashtriya Kisan Bahujan Party - Pressure cooker

5. Kamlakar Gaikwad - Dalit Shoshit Pichda Varg Adhikar Dal - Harmonium

6. Karan Gaikar - Vanchit Bahujan Aghadi - Gas cylinder

7. Kantilal Jadhav - Ambedkarite Party of India - Coat

8. Kailas Chavan - Aam Janata Party (India) - Teapot

9. Jaishree Patil - Sainik Samaj Party - Grapes

10. Zhunjar Avhad - Bahujan Republican Socialist Party - Whistle

11. Darshana Medhe - Prabuddha Republic Party - Sugarcane farmer

12. Bhagyashree Adsul - Indian People's Adhikar Party - Balloon

13. Yashwant Pardhi - Bharatiya Asmita Party - Auto-rickshaw

14. Waman Sangle - Dharmarajya Paksha - Table

15. Arif Mansuri - Independent - Diamond

16. Prakash Giridhari - Independent - Iron

17. Hanumant Dhotre - Independent - Truck

18. Ganesh Boraste - Independent - Gas stove

19. Chandrakant Thakur - Independent - CCTV camera

20. Chandrabhan Purkar - Independent - Ship

21. Jitendra Bhave - Independent - Bat

22. Tilottama Jagtap - Independent - Cot

23. Deepak Gaikwad - Independent - Matchbox

24. Devidas Sarkate - Independent - Apple

25. Dhanaji Tople - Independent - Road roller

26. Shantigiri Maharaj - Independent - Bucket

27. Sachinraje Devare - Independent - Tray

28. Siddheshwarchand Saraswati - Independent - Computer

29. Sudhir Deshmukh - Independent - Trumpet

30. Sushma Gorane - Independent - Sofa

31. Sopan Somavanshi - Independent - Sewing machine

The polling in Nashik is on May 20