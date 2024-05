Latur Lok Sabha Constituency: Full List Of Candidates, Their Parties And Poll Symbols | (PTI Photo)

A total of 28 candidates are in the fray for the Latur Lok Sabha seat. Here is a comprehensive list of their names, parties, and respective poll symbols.

1. Vishwanath Alte - Bahujan Samaj Party - Elephant

2. Shivaji Kalge - Indian National Congress - Hand

3. Sudhakar Shrangare - Bharatiya Janata Party - Lotus

4. Atithi Suryvanshi- Swarajya Shakti Sena Party - Diamond

5. Sridhar Kasbekar - Rashtriya Sant Sandesh Party - Batsman

6. Machhindra Kamant - Bahujan Bharat Party - Whistle

7. Narsingrao Udgirkar - Vanchit Bahujan Aghadi - Gas cylinder

8. Pravin Johare- Swarajya Sena-Maharashtra - Gas stove

9. Balaji Gaikwad - Bharat People's Sena - Sewing machine

10. Bharat Nanvare - People's Party of India- Democratic - Fruit basket

11. Bhikaji Jadhav- Krantikari Jai Hind Sena - Auto-rickshaw

12. Lakhan Kamble- Rashtriya Bahujan Party - Truck

13. Vikas Shinde- Maharashtra Vikas Aghadi - TV remote

14. Shankar Tadakhe - Baliraja Party - Sugarcane farmer

15. Shrikant Howal- Bahujan Mukti Party - Cot

16. Abhang Suryavanshi - Independent - Bucket

17. Amol Hanmante - Independent - Ship

18. Umesh Kamble - Independent - Flute

19. Dattu Narsinge - Independent - Television

20. Deepak Kedar - Independent - Bat

21. Papita Ranadive - Independent - Camera

22. Pankaj Wakhradkar - Independent - Road roller

22. Panchsheel Kamble - Independent - Iron

23. Pradeep Chincholikar - Independent - Trumpet

24. Raghunath Bansode - Independent - Pressure cooker

25. Balaji Bansode - Independent - Teapot

26. Mukesh Ghodke - Independent - Schoolbag

27. Sudhakar Suryavanshi - Independent - Ring

The polling in Latur is on May 7