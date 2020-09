Teachers' Day 2020: Wishes, greetings in Hindi, Marathi to share on SMS, WhatsApp, Facebook and Instagram

India celebrates September 5 as Teachers' Day every year to honour our teachers. From teaching us alphabets to helping is understand the ABC’s of life, there is no denying that teachers play an important role in our growing up years.

Teachers' Day is celebrated across the country on September 5, in celebration of the great teacher Dr Sarvepalli Radhakrishnan’s birthday. We might not be able to meet our teachers on this occasion, but we can send them wishes and thank them for their efforts.

With social media like Facebook, Whatsapp and e-greeting cards - it is easy to send out a personalized thank you to your teachers. Here is a list of greetings, status, quotes and messages in Hindi and Marathi that you can use to send out your thank you.

Greetings, status, quotes and messages in Hindi:

“मुझे पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे सही-गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे बड़े सपने देखने और आकाश को चूमने का साहस देने के लिए धन्यवाद

मेरा मित्र, गुरु और प्रकाश बनने के लिए धन्यवाद.”

“हमें शिक्षित करने के लिए अपने जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किये हैं हम उसके सदा आभारी रहेंगे. मैं भाग्यशाली था कि मुझे आप जैसा गुरु मिला. शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.”

“आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं, आपने हमेशा मुझे सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है. आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं.”

“जो बनाए हमें इंसान,

दे सही-गलत की पहचान,

उन शिक्षकों को प्रणाम।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं|”

“आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं,

आप ही जीवन का प्रकाश स्तंभ हैं,

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।“

“रोशनी बनकर आये जो हमारी जिंदगी में

ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ

जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर

ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूँ|”

Greetings, status, quotes and messages in Marathi:

“गुरु म्हणजे ज्ञानाचा उगम आणि अखंड वाहणारा झरा..

गुरु म्हणजे निष्ठा आणि कर्तव्य..

गुरु म्हणजे निस्सीम श्रद्धा आणि भक्ती..

गुरु म्हणजे विश्वास आणि वात्सल्य..

आजपर्यंत कळत नकळतपणे ज्ञान देणाऱ्या सर्वांना..

शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“हिऱ्याप्रमाणे पैलू पाडतो तो गुरु

जीवन जगण्याचा योग्य मार्ग दाखवतो तो गुरु

शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“गुरु म्हणजे परीस आणि शिष्य म्हणजे लोखंड,

लोखंडाचं सोनं करणाऱ्या गुरुंना,

शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“आपल्यामुळेच आम्ही घडलो

आपणांस सादर वन्दनं

शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा!”

“शिकण्याचा आनंद आपल्याकडूनच आला आहे

कारण आपण हे जाणून घेण्यासाठी गोष्टी आश्चर्यकारक बनविता

शिक्षक दिवसांच्या शुभेच्छा”