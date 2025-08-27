Ganeshotsav 2025: 5 Ganesh Chaturthi Puja Aartis With English Lyrics, Watch Video

Canva

Ganesh Chaturthi, one of India’s most cherished festivals, marks the birth of Lord Ganesha, the remover of obstacles and harbinger of wisdom. Homes and pandals across the country come alive with devotion as families welcome Bappa with rituals, modaks, and soulful aartis.

In 2025, Ganesh Chaturthi began on Wednesday, August 27. According to the Hindu Panchang, the Chaturthi Tithi started at 1:54 PM on August 26, and it will end at 3:44 PM on August 27. Devotees will perform traditional pujas and chant aartis to honour the beloved deity.

Here are five popular Ganesh aartis sung during the festival, with their English lyrics for easy recital:

Jai Ganesh, Jai Ganesh Aarti

Lyrics in English:

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Ek Dant Dayavant, Chaar Bhuja Dhaari

Maathe Pe Sindhoor Sohe, Muse Ki Savari

Paan Chadhe, Phul Chadhe, Aur Chadhe Meva

Ladduan Ka Bhog Lage, Sant Kare Seva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Andhan Ko Aankh Det, Kodhin Ko Kaaya

Baanjhan Ko Putra Det, Nirdhan Ko Maaya

Surya Shaam Sharan Aye, Safalki Je Seva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati, Pita Mahadeva

Sukhkarta Dukhharta

Lyrics in English:

Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi

Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi

Sarvangi Sundar Uti Shendurachi

Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi..

Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti

Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti

Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra

Chandanaachi Uti Kumkumkeshara

Hirejadit Mukut Shobhato Bara

Runjhunati Nupure(2) Charani Ghagriya

Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti

Lambodar Pitaambar Phanivarvandana

Saral Sond Vakratunda Trinayana

Das Ramacha Vat Pahe Sadana

Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana

Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti

Sindroor Laal Chadhyo

Lyrics in English:

Shendur Laal Chadhaayo Acha Gajamukha Ko

Dondil Laal Biraaje Sut Gauriharko

Haath Liye Gudladdu Sai Survarko

Mahimaa Kahe Na Jaay Laagat Hun Padko

Jai Jai Jee Ganaraaj Vidyasukhadata

Dhanya Tumharo Darshan Mera Man Ramta

Jai dev jai dev...

Ashto Siddhi Dasi Sankatko Bairi

Vighanvinashan Mangal Murat Adhikari

Koti Suraj Prakash Aisi Chab Teri

Gandasthal Madmastak Jhoole Shashi Bahari

Jai Jai Jee Ganaraaj Vidyasukhadata

Dhanya Tumharo Darshan Mera Man Ramta

Jai dev jai dev...

Bhavabhagatse Koi Sharanaagat Aave

Santat Sampat Sabahi Bharapur Paave

Aise Tum Maharaj Moko Ati Bhaave

Gosaavinandan Nishidin Gun Gaav

Shendur Laal Chadhaayo Acha Gajamukha Ko

Dondil Laal Biraaje Sut Gauriharko

Haath Liye Gudladdu Sai Survarko

Mahimaa Kahe Na Jaay Laagat Hun Padko

Jai Jai Jee Ganaraaj Vidyasukhadata

Dhanya Tumharo Darshan Mera Man Ramta

Jai dev jai dev... (x3)

Vakratunda Mahakaya

Lyrics in English:

Vakratunda mahakaaya

Suryakoti samaprabha

Nirvighnam kuru me deva

Sarvakaaryesu sarvadaa

Vakratunda mahakaaya

Suryakoti samaprabha

Nirvighnam kuru me deva

Sarvakaaryesu sarvadaa

Om Gan Ganpateh Namah

Ganesh Vandana

Lyrics in English:

Vighna haran Gauri ke nandan

Sumir sada sukh dayee re

Tulsidaas jo Ganapathi sumire

Koti vighna tal jaayee re

Ved Puraan kathaa se pehle

Jo sumire sukhdayee re

Ashtsidhi naunidhi Lakshmi

Man ichcha phal dayee re