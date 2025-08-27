Ganeshotsav 2025: 5 Ganesh Chaturthi Puja Aartis With English Lyrics, Watch Video

Ganesh Chaturthi, one of India’s most cherished festivals, marks the birth of Lord Ganesha, the remover of obstacles and harbinger of wisdom. Homes and pandals across the country come alive with devotion as families welcome Bappa with rituals, modaks, and soulful aartis.
In 2025, Ganesh Chaturthi began on Wednesday, August 27. According to the Hindu Panchang, the Chaturthi Tithi started at 1:54 PM on August 26, and it will end at 3:44 PM on August 27. Devotees will perform traditional pujas and chant aartis to honour the beloved deity.
Here are five popular Ganesh aartis sung during the festival, with their English lyrics for easy recital:
Jai Ganesh, Jai Ganesh Aarti
Lyrics in English:
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva
Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva
Ek Dant Dayavant, Chaar Bhuja Dhaari
Maathe Pe Sindhoor Sohe, Muse Ki Savari
Paan Chadhe, Phul Chadhe, Aur Chadhe Meva
Ladduan Ka Bhog Lage, Sant Kare Seva
Andhan Ko Aankh Det, Kodhin Ko Kaaya
Baanjhan Ko Putra Det, Nirdhan Ko Maaya
Surya Shaam Sharan Aye, Safalki Je Seva
Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva
Sukhkarta Dukhharta
Lyrics in English:
Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi
Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi
Sarvangi Sundar Uti Shendurachi
Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi..
Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti
Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra
Chandanaachi Uti Kumkumkeshara
Hirejadit Mukut Shobhato Bara
Runjhunati Nupure(2) Charani Ghagriya
Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Lambodar Pitaambar Phanivarvandana
Saral Sond Vakratunda Trinayana
Das Ramacha Vat Pahe Sadana
Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana
Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Sindroor Laal Chadhyo
Lyrics in English:
Shendur Laal Chadhaayo Acha Gajamukha Ko
Dondil Laal Biraaje Sut Gauriharko
Haath Liye Gudladdu Sai Survarko
Mahimaa Kahe Na Jaay Laagat Hun Padko
Jai Jai Jee Ganaraaj Vidyasukhadata
Dhanya Tumharo Darshan Mera Man Ramta
Jai dev jai dev...
Ashto Siddhi Dasi Sankatko Bairi
Vighanvinashan Mangal Murat Adhikari
Koti Suraj Prakash Aisi Chab Teri
Gandasthal Madmastak Jhoole Shashi Bahari
Jai Jai Jee Ganaraaj Vidyasukhadata
Dhanya Tumharo Darshan Mera Man Ramta
Jai dev jai dev...
Bhavabhagatse Koi Sharanaagat Aave
Santat Sampat Sabahi Bharapur Paave
Aise Tum Maharaj Moko Ati Bhaave
Gosaavinandan Nishidin Gun Gaav
Shendur Laal Chadhaayo Acha Gajamukha Ko
Dondil Laal Biraaje Sut Gauriharko
Haath Liye Gudladdu Sai Survarko
Mahimaa Kahe Na Jaay Laagat Hun Padko
Jai Jai Jee Ganaraaj Vidyasukhadata
Dhanya Tumharo Darshan Mera Man Ramta
Jai dev jai dev... (x3)
Vakratunda Mahakaya
Lyrics in English:
Vakratunda mahakaaya
Suryakoti samaprabha
Nirvighnam kuru me deva
Sarvakaaryesu sarvadaa
Vakratunda mahakaaya
Suryakoti samaprabha
Nirvighnam kuru me deva
Sarvakaaryesu sarvadaa
Om Gan Ganpateh Namah
Ganesh Vandana
Lyrics in English:
Vighna haran Gauri ke nandan
Sumir sada sukh dayee re
Tulsidaas jo Ganapathi sumire
Koti vighna tal jaayee re
Ved Puraan kathaa se pehle
Jo sumire sukhdayee re
Ashtsidhi naunidhi Lakshmi
Man ichcha phal dayee re