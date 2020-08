Krishna Janmashtami 2020: Wishes and greetings to share with your friends and family on SMS, WhatsApp, Facebook in Marathi and Hindi

Krishna Janmashtami, also known as Krishnashtami, Gokulashtami, Srikrishna Jayanti, Ashtami Rohini or Janmashtami is an annual festival that marks the birth anniversary of Lord Krishna. This year the festival falls on August 11.

The festival is celebrated on the Ashtami of Krishna Paksha, or the 8th day of the dark fortnight, in the month of Shravan month of the Hindu calendar.

Being a day of celebration, it is the perfect time to send good wishes to your loved ones. Here are some of wishes and greetings to share with your friends and family on SMS, WhatsApp, Facebook in Marathi and Hindi:

1. नंद के घर आनंद ही आनंद भयो,

जो नंद के घर गोपाल आयो,

जय हो मुरली धर गोपाल की,

जय हो कन्हैया लाल की…

Happy Krishna Janmashtami!

2. मिशरी से मीठे नंद लाल के बोल,

इनकी बाते है सबसे अनमोल,

जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर,

दिल खोल के जय श्री कृष्णा बोल…

कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाये!