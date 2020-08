Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna: 108 names with mantra to chant of Krishna Janmashtami

Lord Krishna is believed to be the ninth incarnation of Lord Vishnu. He was the eighth son born to Devaki and Vasudeva in Mathura. However, he was raised by his foster parents – Yashoda and Nanda – in Mathura’s Gokul. He was born during midnight on Ashtami Tithi during Krishna Paksha in Hindu calendar. Devotees commemorate the day as Janmashtami or birth anniversary of Lord Krishna.

In 2020, Krishna Janmashtami falls on August 11 and Dahi Handi on August 12. There are 108 names of Lord Krishna, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna.

1. Krishna- Om Krishnaya Namah।

2. Kamalnatha - Om Kamalanathaya Namah।

3. Vasudeva - Om Vasudevaya Namah।

4. Sanatan - Om Sanatanaya Namah।

5. Vasudevatmaja - Om Vasudevatmajaya Namah।

6. Punya - Om Punyaya Namah।

7. Lila-Manush-Vigraha - Om Lilamanusha Vigrahaya Namah।

8. Shrivatsa Kausthubadharya - Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah।

9. Yashoda Vatsala - Om Yashodavatsalaya Namah।

10. Hari - Om Hariye Namah।

11. Chaturbuja-Chakra-Gada-Shankhadhyay - Om Chaturbhujattachakrasigada Namah।

12. Shakhambuja yudayujaya - Om Sankhambujayudayujaya Namah।

13. Devakinandana - Om Devakinandanaya Namah।

14. Shrisay - Om Shrishaya Namah।

15. Nandagopa Priyatmaja - Om Nandagopapriyatmajaya Namah।

16. Yamunavega Samhar - Om Yamunavegasamharine Namah।

17. Balabhadra Priyanuja - Om Balabhadrapriyanujaya Namah।

18. Putanajivitahara - Om Putanajivitaharaya Namah।

19. Shakatasura Bhanjana - Om Shakatasurabhanjanaya Namah।

20. Nandavraja jananandin - Om Nandavrajajananandine Namah।

21. Sachidanand vigraha - Om Sachchidanandavigrahaya Namah।

22. Navanit viliptanga - Om Navanitaviliptangaya Namah।

23. Navanita-Natana - Om Navanitanatanaya Namah।

24. Muchukunda Prasadaka - Om Muchukundaprasadakaya Namah।

25. Shodashastri sahasresha - Om Shodashastrisahasreshaya Namah।

26. Tribhangi - Om Tribhangine Namah।

27. Madhurakrut - Om Madhurakritaye Namah।

28. Shukavagamritabdindave - Om Shukavagamritabdindave Namah।

29. Govinda - Om Govindaya Namah।

30. Yoginampati - Om Yoginampataye Namah।

31. Vatsavaati charaya – Om Vatsavaticharaya Namah।

32. Ananta - Om Anantaya Namah।

33. Dhenukasura-bhanjanaya - Om Dhenukasurabhanjanaya Namah।

34. Trni-Krta-Trnavarta - Om Trinikrita Trinavartaya Namah।

35. Yamalarjuna Bhanjana - Om Yamalarjunabhanjanaya Namah।

36. Uttalottalabhetre - Om Uttalottalabhetre Namah।

37. Tamala-Shyamala-Kruta - Om Tamalashyamalakritiye Namah।

38. Gopa Gopishwara - Om Gopagopishwaraya Namah।

39. Yogi - Om Yogine Namah।

40. Koti-Surya-Samaprabha - Om Kotisuryasamaprabhaya Namah।

41. Ilapati - Om Ilapataye Namah।

42. Parasmai Jyotish - Om Paramjyotishe Namah।

43. Yadavendra - Om Yadavendraya Namah।

44. Yadudvahaya - Om Yadudvahaya Namah।

45. Vanamaline - Om Vanamaline Namah।

46. Pita Vasase - Om Pitavasane Namah।

47. Parijatapa Harakaya - Om Parijatapaharakaya Namah।

48. Govardhanchalo Dhartreya - Om Govarthanchalodhartreya Namah।

49. Gopala - Om Gopalaya Namah।

50. Sarva palakaya - Om Sarvapalakaya Namah।

51. Ajaya - Om Ajaya Namah।

52. Niranjana - Om Niranjanaya Namah।

53. Kamajanaka - Om Kamajanakaya Namah।

54. Kanjalochana - Om Kanjalochanaya Namah।

55. Madhughne - Om Madhughne Namah।

56. Mathuranatha - Om Mathuranathaya Namah।

57. Dvarakanayaka - Om Dwarakanayakaya Namah।

58. Bali - Om Baline Namah।

59. Vrindavananta Sancharine - Om Brindavananta Sancharine Namah।

60. Tulasidama Bhushanaya - Om Tulasidama Bhushanaya Namah।

61. Syamantaka-Maner-Hartre - Om Syamantakamarnerhartre Namah।

62. Narnarayanatmakaya - Om Naranarayanatmakaya Namah।

63. Kubja Krishnambaradharaya - Om Kubja Krishnambaradharaya Namah।

64. Mayine - Om Mayine Namah।

65. Paramapurusha - Om Paramapurushaya Namah।

66. Mushtikasura-Chanura-Malla-Yuddha-Visharadah - Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah।

67. Samsara-Vairi - Om Sansaravairine Namah।

68. Kamsarir - Om Kamsaraye Namah।

69. Murara - Om Muraraye Namah।

70. Narakantakah - Om Narakantakaya Namah।

71. Anadi Brahmacharika - Om Anadi Brahmacharine Namah।

72. Krishnavyasana-Karshakah - Om Krishnavyasana Karshakaya Namah।

73. Shishupala-Shirashchetta - Om Shishupalashirashchhetre Namah।

74. Duryodhana-Kulantakrit - Om Duryodhanakulantakaya Namah।

75. Vidurakrura-Varada - Om Vidurakrura Varadaya Namah।

76. Vishvarupa-Pradarshakah - Om Vishvarupapradarshakaya Namah।

77. Satyavache - Om Satyavache Namah।

78. Satya Sankalpah - Om Satya Sankalpaya Namah।

79. Satyabhamarata - Om Satyabhamarataya Namah।

80. Jayi - Om Jayine Namah।

81. Subhadra Purvajah - Om Subhadra Purvajaya Namah।

82. Vishnu - Om Vishnave Namah।

83. Bhishma Mukti Pradayaka - Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah।

84. Jagadguru - Om Jagadgurave Namah।

85. Jagannatha - Om Jagannathaya Namah।

86. Venu-Nada-Visharada - Om Venunada Visharadaya Namah।

87. Vrishabhasura Vidhvamsi - Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah।

88. Banasura Karantakrit - Om Banasura Karantakaya Namah।

89. Yudhishthira Pratishthatre - Om Yudhishthira Pratishthatre Namah।

90. Barhi Barhavatamsaka - Om Barhibarhavatamsakaya Namah।

91. Parthasarthi - Om Parthasarathaye Namah।

92. Avyakta - Om Avyakta Namah।

93. Gitamrita Mahodadhi - Om Gitamrita Mahodadhaye Namah।

94. Kaliyaphani-Manikya-ranjita-Sri-padambuja - Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah।

95. Damodara - Om Damodaraya Namah।

96. Yajnabhokta - Om Yajnabhoktre Namah।

97. Danavendra Vinashaka - Om Danavendra Vinashakaya Namah।

98. Narayana - Om Narayanaya Namah।

99. Parabrahma - Om Parabrahmane Namah।

100. Pannagashana vahana - Om Pannagashana Vahanaya Namah।

101. Jalakrida samasakta gopivastra pararaka - Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah।

102. Punya-Shloka - Om Punya Shlokaya Namah।

103. Tirthakara - Om Tirthakrite Namah।

104. Vedvedya - Om Vedavedyaya Namah।

105. Dayanidhi - Om Dayanidhaye Namah।

106. Sarvabhutatmaka - Om Sarvabhutatmakaya Namah।

107. Sarvagraharupi - Om Sarvagraha Rupine Namah।

108. Paratpara - Om Paratparaya Namah।