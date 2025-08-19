Bhopal Power Cut August 20: Power To Remain Disrupted In DPS School, Salim Chawk, Khajuri Gaon & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on August 20, 2025 for STC supervision and other departmental work.
Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours.
Colonies and timings:
(East)
Colonies: Coral Casa, Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Ed.so.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: STC Supervision work
Colonies: Royal Homes, Sukh sagar, Mittal collage, BDA Colony, Chitrakoot, etc
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: STC Supervision work
(Kolar)
Colonies: Dps School, Bairagarh Chichli Minakhedi , Doulatpur , Vipasyana Center
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
(North)
Colonies: MP Agro. Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, Teelajamalpura
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Bhopal talkies choraha, modle ground Petrol Pump, Masjid Abubakar bagh munshi
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Salim Chawk,Old Sindhi col&Sindhi Col. Chauraha. Nagarnigam Colony Quazicamp
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(West)
Colonies: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar,11 Meel Petrol Pump,
Time: 11:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Colonies: Anandam, Kalyani Kunj, Purvanchal Ph-2, Regal Klash, Shivlok Green, Abhinav Campus, etc.
Time: 13:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Adi Parisar Phase-2
Time: 09:00 am to 17:00
Reason: Departmental work
Colonies: Arvind Vihar, Shankra Charya nagar, Kundan Nagar , Shikshak Congress Colony
Time: 09:00 am to 17:00
Reason: Departmental work