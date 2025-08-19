 Bhopal Power Cut August 20: Power To Remain Disrupted In DPS School, Salim Chawk, Khajuri Gaon & More; Check Full List Below
Residents in various colonies across Khajuri Gaon and DPS School expect power cuts during the specified hours

FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, August 19, 2025, 07:59 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on August 20, 2025 for STC supervision and other departmental work.

Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours.

Colonies and timings:

(East)

Colonies: Coral Casa, Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Ed.so.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: STC Supervision work

Colonies: Royal Homes, Sukh sagar, Mittal collage, BDA Colony, Chitrakoot, etc

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: STC Supervision work

(Kolar)

Colonies: Dps School, Bairagarh Chichli Minakhedi , Doulatpur , Vipasyana Center

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

(North)

Colonies: MP Agro. Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, Teelajamalpura

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Bhopal talkies choraha, modle ground Petrol Pump, Masjid Abubakar bagh munshi

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Salim Chawk,Old Sindhi col&Sindhi Col. Chauraha. Nagarnigam Colony Quazicamp

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

(West)

Colonies: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar,11 Meel Petrol Pump,

Time: 11:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Colonies: Anandam, Kalyani Kunj, Purvanchal Ph-2, Regal Klash, Shivlok Green, Abhinav Campus, etc.

Time: 13:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Adi Parisar Phase-2

Time: 09:00 am to 17:00

Reason: Departmental work

Colonies: Arvind Vihar, Shankra Charya nagar, Kundan Nagar , Shikshak Congress Colony

Time: 09:00 am to 17:00

Reason: Departmental work

