 Mumbai: BEST Announces New AC Routes In Oshiwara, Gorai, Anik & Kurla A Day After New 157 Buses Join Fleet; Check Full List Here
The move follows the induction of 157 new air-conditioned electric buses under a wet lease system inaugurated by Chief Minister Devendra Fadnavis on Tuesday. The new 12-meter-long e-buses, operated by Mumbadevi Mobility and Evey Trans (Maharashtra) Pvt. Ltd, are expected to enhance comfort, reduce emissions and strengthen Mumbai’s eco-friendly public transport network.

Prathamesh KharadeUpdated: Wednesday, October 29, 2025, 11:59 AM IST
article-image

Mumbai: The Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) Undertaking has expanded its fleet with new AC electric buses operating from Oshiwara, Gorai, Anik and Kurla depots, starting Wednesday, October 29, 2025. The move follows the induction of 157 new air-conditioned electric buses under a wet lease system inaugurated by Chief Minister Devendra Fadnavis on Tuesday.

Big Boost For BEST

Fadnavis urged BEST to focus on boosting non-fare revenue, targeting at least 40 per cent of its total income, to ensure financial sustainability. With the addition, BEST’s total fleet has grown to 2,798 buses, providing much-needed relief to commuters who faced long waiting times in recent months.

The new 12-meter-long e-buses, operated by Mumbadevi Mobility and Evey Trans (Maharashtra) Pvt. Ltd, are expected to enhance comfort, reduce emissions and strengthen Mumbai’s eco-friendly public transport network.

IPPB Recruitment 2025: Last Chance To Apply For 348 GDS Executive Posts Today At ippbonline.com
IPPB Recruitment 2025: Last Chance To Apply For 348 GDS Executive Posts Today At ippbonline.com
Honda Motor Unveils Next-Generation EV Honda 0 Alpha, Indian Market To See Debut
Honda Motor Unveils Next-Generation EV Honda 0 Alpha, Indian Market To See Debut
Palghar: Verbal Clash Erupts Between BJP & BVA Leaders During Achole Hospital Land Survey
Palghar: Verbal Clash Erupts Between BJP & BVA Leaders During Achole Hospital Land Survey
UGC Cautions Students Against Fake Universities, Delhi Tops List With 10 Unrecognised Institutions; Check List
UGC Cautions Students Against Fake Universities, Delhi Tops List With 10 Unrecognised Institutions; Check List

Below is the full list of new AC EV routes, including their timings and destinations:

- A-4 – Oshiwara Depot to Dr M Iqbal Chowk

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 10.10 pm

Return: 7.20 am – 11.25 pm | Route Span: 19.5 km

- A-32 – Goregaon Bus Station (W) to via Vesave-Yari Road Bus Station

First Bus: 5.30 am | Last Bus: 10.05 pm

Return: 6.05 am – 10.45 pm | Route Span: 21.8 km

- A-33 – Goregaon Bus Station (W) to Worli Depot

First Bus: 6.20 am | Last Bus: 9.45 pm

Return: 7.35 am – 11.05 pm | Route Span: 21.8 km

- A-156 – Worli Depot to Vesave-Yari Road Bus Station

First Bus: 6.20 am | Last Bus: 10.20 pm

Return: 5.15 am – 10.25 pm | Route Span: 30.9 km

- A-204 – Goregaon Bus Station (W) to via Gomant Nagar

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 10.15 pm

Return: 6.45 am – 10.25 pm | Route Span: 15.8 km

- A-205 – Jogeshwari Bus Station to via Gomant Nagar

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 10.10 pm

Return: 6.45 am – 10.25 pm | Route Span: 15.6 km

- A-221 – Andheri Station (W) to Vesave-Yari Road Bus Station

First Bus: 7.30 am | Last Bus: 9.45 pm

Return: 7.00 am – 10.15 pm | Route Span: 3.2 km

- A-234 – Jogeshwari Bus Station to Vesave-Yari Road Bus Station

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 11.30 pm

Return: 6.55 am – 11.45 pm | Route Span: 16.3 km

- A-251 – Andheri Station (W) to Vesave-Yari Road Bus Station

First Bus: 5.45 am | Last Bus: 10.25 pm

Return: 6.45 am – 10.55 pm | Route Span: 15.4 km

- A-261 – Jogeshwari Bus Station to Goregaon Bus Station (W)

First Bus: 6.40 am | Last Bus: 11.35 pm

Return: 7.30 am – 12.05 am | Route Span: 11.6 km

- A-424 – Mulund Railway Station (W) to Goregaon Depot/Oshiwara Depot

First Bus: 7.00 am | Last Bus: 10.35 pm

Return: 6.00 am – 10.00 pm | Route Span: 25.1 km

- A-425 – Chhatrapati Shivaji Maharaj Talao to Vesave-Yari Road Bus Station

First Bus: 6.30 am | Last Bus: 10.00 pm

Return: 6.15 am – 10.35 pm | Route Span: 37.6 km

- A-454 – Seven Bungalows Bus Station to Shivshahi Prakalp/Mantri Park

First Bus: 7.35 am | Last Bus: 10.35 pm

Return: 6.40 am – 10.20 pm | Route Span: 13.7 km

- A-469 – Maharana Pratap Chowk (Mulund) to Goregaon Depot

First Bus: 7.35 am | Last Bus: 10.35 pm

Return: 6.00 am – 10.20 pm | Route Span: 25.1 km

- A-246 – Kandivli Station (W) to Borivali Bus Station (W)

First Bus: 7.35 am | Last Bus: 10.35 pm

Return: 6.00 am – 10.20 pm | Route Span: 13.7 km

- A-60 – Maharana Pratap Chowk (Mazgaon) to Kurla Bus Station (E)

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 10.35 pm

Return: 5.30 am – 11.10 pm | Route Span: 12.5 km

- A-313 – Kurla Station (W) to Santacruz Station (E)

First Bus: 5.05 am | Last Bus: 10.20 pm

Return: 5.05 am – 10.30 pm | Route Span: 5.3 km

- A-C10 – Backbay Depot to Anik Depot

First Bus: 5.00 am | Last Bus: 10.00 pm

Return: 5.30 am – 11.15 pm | Route Span: 14.4 km

- A-59 – Veer Hutatma Bhai Kotwal Udyan to Kurla Bus Station (E)

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 10.30 pm

Return: 5.30 am – 11.15 pm | Route Span: 11.4 km

- A-60 (Anik) – Maharana Pratap Chowk (Mazgaon) to Kurla Bus Station (E)

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 10.35 pm

Return: 5.30 am – 11.15 pm | Route Span: 11.6 km

- A-269 – Madh Jetty to Borivali Bus Station (W)

First Bus: 6.00 am | Last Bus: 10.35 pm

Return: 5.30 am – 11.20 pm | Route Span: 15.6 km

- A-276 – Kandivli Station (W) to Charkop Sector No. 8

First Bus: 5.50 am | Last Bus: 8.50 pm

Return: 5.30 am – 11.25 pm | Route Span: 5.4 km

