 Navratri 2025: 'Jai Ambe Gauri' Maa Durga Puja Aarti With Hindi & English Lyrics | VIDEO
e-Paper Get App
HomeLifestyleNavratri 2025: 'Jai Ambe Gauri' Maa Durga Puja Aarti With Hindi & English Lyrics | VIDEO

Navratri 2025: 'Jai Ambe Gauri' Maa Durga Puja Aarti With Hindi & English Lyrics | VIDEO

While there are several aartis that we sing during the puja rituals, one of the most prominent and standard is the "Jai Ambe Gauri" aarti. This aarti is recited on most occasions related to Maa Ambe Ji.

Rahul MUpdated: Monday, September 22, 2025, 04:42 PM IST
article-image
Canva

Shardiya Navratri is one of the most vibrant and widely celebrated festivals in India, which is dedicated to the divine feminine energy. Spanning nine days, it honours Maa Durga in her nine forms, each representing unique virtues and powers.

Every day of Navratri is associated with a different goddess, and devotees perform rituals, fast, and offer specific prasad to seek blessings. The festival is not just about devotion but also symbolises the triumph of good over evil and encourages inner reflection and positivity.

Phoro Credit: Canva

Shardiya Navratri 2025 date

This year, the Shardiya Navratri runs from Monday, September 22, 2025, to Wednesday, October 1, 2025, with Vijaya Dashami on October 2. The celebrations emphasise spiritual reflection, discipline, and the triumph of good over evil, making it a deeply meaningful time for devotees.

FPJ Shorts
Manipur: Doctors, Nurses And Staff Of RIMS Imphal Suspend Services After Assault On Senior Consultant Sparks Outrag
Manipur: Doctors, Nurses And Staff Of RIMS Imphal Suspend Services After Assault On Senior Consultant Sparks Outrag
Tamil Nadu: Trichy School Roof Collapse Sparks Safety Concerns; BJP's K Annamalai Slams DMK Govt
Tamil Nadu: Trichy School Roof Collapse Sparks Safety Concerns; BJP's K Annamalai Slams DMK Govt
'Umpires Se Toh Mil Le': Gautam Gambhir Tells His Players As Team India Avoid Handshake With Their Pakistani Counterparts After Asia Cup 2025 Super 4 Clash; Video
'Umpires Se Toh Mil Le': Gautam Gambhir Tells His Players As Team India Avoid Handshake With Their Pakistani Counterparts After Asia Cup 2025 Super 4 Clash; Video
From Quinton De Kock To Shahid Afridi: Check Out The List Of Players Who Made A Comeback To Cricket After Retirement
From Quinton De Kock To Shahid Afridi: Check Out The List Of Players Who Made A Comeback To Cricket After Retirement
Read Also
Where To Shop For Garba Outfits In Mumbai? 8 Places To Find Perfect Chaniya Choli This Navratri
article-image

One of the essential rituals of the Shardiya Navratri festival is performing puja, where devotees worship Goddess Durga and sing devotional Maa Durga aartis. While there are several aartis that we sing during the puja rituals, one of the most prominent and standard is the "Jai Ambe Gauri" aarti. This aarti is recited on most occasions related to Maa Ambe Ji. The puja is incomplete without performing this Maa Durga aarti song.

Pinterest

Jai Ambe Gauri Maa Durga Aarti with Hindi lyrics

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।

तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी॥

जय अम्बे गौरी

माँग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को।

उज्जवल से दोउ नैना, चन्द्रवदन नीको॥

जय अम्बे गौरी

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै।

रक्तपुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै॥

जय अम्बे गौरी

केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्परधारी।

सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी॥

जय अम्बे गौरी

कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती।

कोटिक चन्द्र दिवाकर, सम राजत ज्योति॥

जय अम्बे गौरी

शुम्भ-निशुम्भ बिदारे, महिषासुर घाती।

धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती॥

जय अम्बे गौरी

चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे।

मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥

जय अम्बे गौरी

ब्रहमाणी रुद्राणीतुम कमला रानी।

आगम-निगम-बखानी, तुम शिव पटरानी॥

जय अम्बे गौरी

चौंसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरूँ।

बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरु॥

जय अम्बे गौरी

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता।

भक्तन की दु:ख हरता, सुख सम्पत्ति करता॥

जय अम्बे गौरी

भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा धारी।

मनवान्छित फल पावत, सेवत नर-नारी॥

जय अम्बे गौरी

कन्चन थाल विराजत, अगर कपूर बाती।

श्रीमालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योति॥

जय अम्बे गौरी

श्री अम्बेजी की आरती, जो कोई नर गावै।

कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै॥

जय अम्बे गौरी

Read Also
Watch: Mumbai's Most Unique 'Moving' Durga Idol On A Nandi Bull Goes Viral This Navratri
article-image

Jai Ambe Gauri Maa Durga Aarti with English lyrics

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri।

Tumako Nishidina Dhyawata, Hari Brahma Shivari॥

Jai Ambe Gauri

Manga Sindura Virajata, Tiko Mrigamada Ko।

Ujjavala Se Dou Naina, Chandravadana Niko॥

Jai Ambe Gauri

Kanaka Samana Kalewara, Raktambara Rajai।

Raktapushpa Gala Mala, Kanthana Para Sajai॥

Jai Ambe Gauri

Kehari Vahana Rajata, Khadga Khapparadhari।

Sura-Nara-Muni-Jana Sevata, Tinake Dukhahari॥

Jai Ambe Gauri

Kanana Kundala Shobhita, Nasagre Moti।

Kotika Chandra Diwakara, Sama Rajata Jyoti॥

Jai Ambe Gauri

Shumbha-Nishumbha Bidare, Mahishasura Ghati।

Dhumra Vilochana Naina, Nishidina Madamati॥

Jai Ambe Gauri

Chanda-Munda Sanhare, Shonita Bija Hare।

Madhu-Kaitabha Dou Mare, Sura Bhayahina Kare॥

Jai Ambe Gauri

Brahmani Rudrani Tuma Kamala Rani।

Agama-Nigama-Bakhani, Tuma Shiva Patarani॥

Jai Ambe Gauri

Chausatha Yogini Mangala Gavata, Nritya Karata Bhairun।

Bajata Tala Mridanga, Aru Bajata Damaru॥

Jai Ambe Gauri

Tuma Hi Jaga Ki Mata, Tuma Hi Ho Bharata।

Bhaktana Ki Dukha Harata, Sukha Sampatti Karata॥

Jai Ambe Gauri

Bhuja Chara Ati Shobhita, Vara-Mudra Dhari।

Manavanchhita Phala Pavata, Sevata Nara-Nari॥

Jai Ambe Gauri

Kanchana Thala Virajata, Agara Kapura Bati।

Shrimalaketu Mein Rajata, Koti Ratana Jyoti॥

Jai Ambe Gauri

Shri Ambeji Ki Aarti, Jo Koi Nara Gavai।

Kahata Shivananda Swami, Sukha Sampatti Pavai॥

Jai Ambe Gauri

Follow us on

RECENT STORIES

Navratri 2025: 'Jai Ambe Gauri' Maa Durga Puja Aarti With Hindi & English Lyrics | VIDEO

Navratri 2025: 'Jai Ambe Gauri' Maa Durga Puja Aarti With Hindi & English Lyrics | VIDEO

Watch: Mumbai's Most Unique 'Moving' Durga Idol On A Nandi Bull Goes Viral This Navratri

Watch: Mumbai's Most Unique 'Moving' Durga Idol On A Nandi Bull Goes Viral This Navratri

Weekly Tarot Predictions: Tarot Card Reading From Sep 22nd, 2025 To Sep 28th, 2025 For All Zodiac...

Weekly Tarot Predictions: Tarot Card Reading From Sep 22nd, 2025 To Sep 28th, 2025 For All Zodiac...

Trump's H1B Shock! US Matrimony App Will Help You Find The Perfect Match Based On Your Visa Status

Trump's H1B Shock! US Matrimony App Will Help You Find The Perfect Match Based On Your Visa Status

Food Review: This South Indian Style Cafe In Suburban Mumbai Serves Authentic Dosa, Dal Vada,...

Food Review: This South Indian Style Cafe In Suburban Mumbai Serves Authentic Dosa, Dal Vada,...