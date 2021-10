Dussehra 2021: Best wishes, messages, greetings in Marathi and Hindi to share with family and friends

Vijayadashami, also known as Dussehra, marks the end of Navratri and the victory of good over evil. On this day, we wish happiness, prosperity, and good health to our friends and family.

People celebrate the it in various ways across the country. It is one of the most important Indian festivals. It is celebrated with enthusiasm and zeal. But like last year, this year too, the festival will be observed in a subdued manner owing to the COVID-19 pandemic.

Vijayadashami will be celebrated on October 15 this year. Here are the best wishes and greetings in Marathi and Hindi that you can share with your family and friends.

Dussehra wishes in Marathi

- श्रीरामाचा आदर्श घेऊन

रावणरूपी अहंकाराचा

नाश करत

दसरा साजरा करूया..

दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

- तोरणं बांधू दारी,

घालू रांगोळी अंगणी,

करू उधळण सोन्याची,

जपू नाती मना मनांची..

विजयादशमी दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !

रम्य सकाळी किरणे सोज्वळ आणि सोनेरी सजली दारी तोरणे ही साजिरी, उमलतो आनंद मनी जल्लोष विजयाचा हसरा, उत्सव प्रेमाचा मुहूर्त सोनेरी हा दसरा…दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

- दसरा!

या दिवशी म्हणे सोनं वाटतात..

एवढा मी श्रीमंत नाही,

पण नशिबानं जी सोन्यासारखी

माणसं मला मिळाली..

त्यांची आठवण म्हणुन हा प्रयत्न..

सोन्या सारखे तर तुम्ही आहातच..

सदैव असेच रहा..

दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

- सांगता नवरात्राची,

जल्लोष विजयाचा..

मुहूर्त एक

सण दसऱ्याचा..

Happy Dasara..!

आपट्याची पाने, झेंडुची फुले,

घेवूनी आली विजयादशमी,

दसऱ्याच्या आज शुभ दिनी,

सुख समृद्धी लाभो तुमच्या जीवनी..

दसरा सणानिमित्त आपणास व

आपल्या परिवारास मंगलमय शुभेच्छा..!

दिवस सोनं लुटण्याचा, विसरून सारे जुने वाद, द्विगुणित करू सणाचा आनंद, दसर्‍याच्या हार्दिक शुभेच्छा…!!!

- झेंडूच्या फुलांचे तोरण आज लावा दारी,

सुखाचे किरण येऊ दे तुमच्या घरी,

पूर्ण होऊ दे तुमच्या सर्व इच्छा,

विजयादशमीच्या तुम्हांला हार्दिक शुभेच्छा..

Dussehra wishes in Hindi

- अधर्म पर धर्म की विजय

असत्य पर सत्य की विजय

बुराई पर अच्छाई की विजय

पाप पर पुण्य की विजय

अत्याचार पर सदाचार की विजय

क्रोध पर दया, क्षमा की विजय

अज्ञान पर ज्ञान की विजय

रावण पर श्रीराम की विजय

के प्रतीक पावन पर्व

विजयादशमी की हार्दीक शुभकामनायेँ।

- दशहरे की आपको,पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई।

दशहरा असत्य पर सत्य की विजय है.

आप भी हर पथ पर विजयी हों, यही भगवान से हमारी मंगल कामना है.

हर ख़ुशी आपकी कदम चूमे, कभी ना हो दुखों का सामना,

इस दशहरे पर हमारी ओर से आपको ये शुभकामना.

दशहरे की शुभ कामनाएँ !!!

- फूल खिले खुशी आप के कदम चूमे,

कभी ना हो दुखों का सामना,

धन ही धन आए आप के अंगना,

यही है दशहरे के शुभ अवसर पर मनोकामना।

आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं

शांति-अमन के इस देश से, अब बुराई को मिटाना होगा, आतंकी रावण का दहन करने, आज फिर राम को आना होगा। शुभ दशहरा।

- दशहरा का तात्पर्य, सदा सत्य की जीत

गण टूटेगा झूठ का करें सत्य से प्रीत सच्चाई की राह पर लाख बिछे हो शूल

बिना रुके चलते रहे शूल बनेंगे फूल!! दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं

तीन लोग आपका नंबर मांग रहे हैं, मैंने नहीं दिया.

वो दशहरा के दिन आयेंगे उनके नाम हैं…

सुख..!!

शांति..!!

समृधि..!!

हैप्पी विजयदशमी।

- बुराई को खुद से और इस देश से दूर भगाओ

अच्छाई को अपने जीवन में अपनाओ,

रावण को जलाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ

प्रगति के पथ पर भारत देश को आगे बढ़ाओ

हैप्‍पी दशहरा 2021

- ह्रदय से रावण जैसी बुराई का नाश हो,

और प्रभु श्रीराम का वहाँ पर वास हो|

!! जयश्रीराम – दशहरेकीहार्दिकशुभकामनायें

