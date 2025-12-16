 'Agar Main Aapke Chaddi Ka Naada...': Rakhi Sawant Demands Apology From 'UP CM' Nitish Kumar For Pulling Doctor's Hijab; Video
Rakhi Sawant on Instagram shared a video in which she slammed Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, for pulling a Muslim woman's hijab. She said, "Aapko kya thoda bhi knowledge nahi hai, paanch paise ka bhi? Appko knowledge nahi hai ke Islam mein ek aurat, nakaab pehenkar jaati hai."

Sachin TUpdated: Tuesday, December 16, 2025, 07:22 PM IST
article-image
Rakhi Sawant / Nitish Kumar | Instagram

Bollywood's item girl Rakhi Sawant had converted to Islam while getting married to ex-husband Adil Khan Durrani. She has shared a video on Instagram, in which she slammed the Chief Minister of Bihar (she wrongly called him CM of UP in the video), Nitish Kumar, for pulling the hijab of a Muslim woman during an event.

Rakhi, in the video, says, "Doston namaste. Nitish Kumar ji namaste, pairi pauna, charan sparsh, aapka haath mere sar pe rahe. Aashirwaad Nitish Kumar ji, main aapki bahot badi fan hoon. Bahot izzat karti hoon, aapse bahot pyaar karti hoon, aap bahot achche neta hai, bahot achche pitaah hai, pati hai. Lekin, yeh aapne kya kar diya Nitish ji? Ek Muslim aurat ko aap award de rahe hai bulakar, usko sammaanit kar rahe hai, usko izzat de rahe hai. Aapko kya thoda bhi knowledge nahi hai, paanch paise ka bhi? Appko knowledge nahi hai ke Islam mein ek aurat, nakaab pehenkar jaati hai. Quran-E-Pak mein likha hai. Uske nakaab ko, uske abaya ko koi haath nahi laga sakta."

She further said, "Itne diggaj neta aap, CM UP ke (she wrongly said UP, while Kumar is the CM of Bihar), yeh aapne kya kar diya? Ek Muslim aurat ko, aap uska nakaab khich rahe hai. Kitni galat baat hai Nitish ji. Agar aapke paas main aati hoon aur poore aise sarre bazaar mein, sabke saamne agar main aapki dhooti khich lo, aapki chaddi ka naada khich lo, kaisa feel hoga aapko? Aurat ko ek taraf aap izzat dete ho, aur uski izzat utarte ho. Sharam nahi aati aapko?"

Rakhi Sawant Wants Nitish Kumar To Apologise

Further in the video, Rakhi said, "Yeh galat baat hai. Aapko maafi maangni chahiye. Aap maafi mangiye. Media bulaaye, uss aurat ko bulaaye, uske saamne behen bol kar maafi mangiye Nitish ji."

Nitish Kumar Hijab Controversy

The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, has made headlines for the wrong reason. At an event in Patna, Kumar pulled the hijab of a Muslim doctor, and the video of the same has gone viral on social media.

Kumar is facing a lot of backlash on social media for his behaviour.

