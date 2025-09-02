Three Pairs Of Trains From West Central Railway Cancelled, Including Jabalpur Route In Madhya Pradesh

Bhopal (Madhya Pradesh): Due to suspension of traffic on down line in Kathua-Madhopur Punjab section of Jammu division of Northern Railway, three pairs of trains originating/terminating from West Central Railway, Jabalpur-Shri Mata Vaishno Devi Katra-Jabalpur Express, Kota-Shri Mata Vaishno Devi Katra-Kota Express and Kota-Shaheed Captain Tushar Mahajan Udhampur-Kota Express will also remain cancelled.
Detailed information of these cancelled trains is as follows:
Train number 11449 Jabalpur-Shri Mata Vaishno Devi Katra Express will remain cancelled for five trips from its originating station Jabalpur on September 02, 09, 16, 23 and 30. Similarly, train number 11450 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Jabalpur Express will remain cancelled on four trips from its originating station Shri Mata Vaishno Devi Katra on September 03, 10, 17 and 24.
2. Train number 19803 Kota-Shri Mata Vaishno Devi Katra Express will remain cancelled on four trips from its originating station Kota on September 06, 13, 20 and 27. Similarly, train number 19804 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Kota Express will remain cancelled on four trips from its originating station Shri Mata Vaishno Devi Katra on September 07, 14, 21 and 28.
3. Train No. 20985 Kota-Shaheed Captain Tushar Mahajan Udhampur Express will remain cancelled for four trips from its originating station Kota on September 03, 10, 17 and 24. Similarly, train No. 20986 Shaheed Captain Tushar Mahajan Udhampur-Kota Express will remain cancelled for four trips from its originating station Shri Mata Vaishno Devi Katra on September 04, 11, 18 and 25.