 MP News: WCR Announces 7 Pairs Of Holi Special Trains To Manage Festive Rush
MP News: WCR Announces 7 Pairs Of Holi Special Trains To Manage Festive Rush

West Central Railway has announced seven pairs of special trains to manage the extra rush during the Holi festival. These trains will operate on routes including Rewa–Rani Kamalapati, Bhopal–Rewa, Sogaria–Danapur, Jabalpur–Nizamuddin, and Jabalpur–Ayodhya Dham on selected dates between February 27 and March 11. Passengers are advised to check schedules before travelling.

Staff ReporterUpdated: Sunday, February 15, 2026, 03:03 PM IST
article-image
MP News: WCR Announces 7 Pairs Of Holi Special Trains To Manage Festive Rush | File Pic (Representative Image)

Bhopal (Madhya Pradesh): The Railway Administration of West Central Railway (WCR) has announced seven pairs of special trains to manage the extra passenger rush during the Holi festival.

The details are as follows:

1) Train No. 02192/02191 Rewa–Rani Kamalapati–Rewa Superfast Holi Special (1 Trip)
Train No. 02192 will depart from Rewa at 12:30 hrs on February 28 and reach Rani Kamalapati at 21:15 hrs the same day.
In return, Train No. 02191 will leave Rani Kamalapati at 22:15 hrs on February 28 and reach Rewa at 07:30 hrs the next day.

2) Train No. 02186/02185 Rewa–Rani Kamalapati–Rewa Superfast Holi Special (2 Trips)
Train No. 02186 will depart from Rewa at 12:30 hrs on March 2 and March 3, reaching Rani Kamalapati at 21:15 hrs the same day.
Train No. 02185 will leave Rani Kamalapati at 22:15 hrs on March 2 and March 3 and arrive in Rewa at 07:30 hrs the following day.

3) Train No. 01704/01703 Bhopal–Rewa–Bhopal Holi Special (1 Trip)
Train No. 01704 will depart from Bhopal at 10:30 hrs on March 5 and reach Rewa at 20:45 hrs the same day.
Train No. 01703 will leave Rewa at 22:20 hrs on March 5 and reach Bhopal at 09:05 hrs the next day.

4) Train No. 09821/09822 Sogaria–Danapur–Sogaria Holi Special (2 Trips)
Train No. 09821 will depart from Sogaria at 23:10 hrs on February 28 and March 7, reaching Danapur at 23:45 hrs the next day.
Train No. 09822 will depart from Danapur at 01:15 hrs on March 2 and March 9 and reach Sogaria at 01:10 hrs the following day.

5) Train No. 01667/01668 Rani Kamalapati–Danapur–Rani Kamalapati Holi Special (2 Trips)
Train No. 01667 will depart from Rani Kamalapati at 14:25 hrs on February 27 and March 2, reaching Danapur at 08:45 hrs the next day.
Train No. 01668 will leave Danapur at 11:15 hrs on February 28 and March 3 and arrive at Rani Kamalapati at 08:55 hrs the following day.

6) Train No. 01701/01702 Jabalpur–Nizamuddin–Jabalpur Holi Special (2 Trips)
Train No. 01701 will depart from Jabalpur at 20:20 hrs on March 2 and March 9 and reach Nizamuddin at 14:25 hrs the next day.
Train No. 01702 will leave Nizamuddin at 15:45 hrs on March 3 and March 10 and arrive at Jabalpur at 09:30 hrs the next day.

7) Train No. 01705/01706 Jabalpur–Ayodhya Dham–Jabalpur Holi Special (2 Trips)
Train No. 01705 will depart from Jabalpur at 19:40 hrs on March 3 and March 10 and reach Ayodhya Dham at 11:25 hrs the next day.
Train No. 01706 will depart from Ayodhya Dham at 13:30 hrs on March 4 and March 11 and arrive at Jabalpur at 06:45 hrs the next day.

Passengers are advised to check the detailed schedule and stoppages before planning their journey.

