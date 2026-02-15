MP News: WCR Announces 7 Pairs Of Holi Special Trains To Manage Festive Rush

Bhopal (Madhya Pradesh): The Railway Administration of West Central Railway (WCR) has announced seven pairs of special trains to manage the extra passenger rush during the Holi festival.
The details are as follows:
1) Train No. 02192/02191 Rewa–Rani Kamalapati–Rewa Superfast Holi Special (1 Trip)
Train No. 02192 will depart from Rewa at 12:30 hrs on February 28 and reach Rani Kamalapati at 21:15 hrs the same day.
In return, Train No. 02191 will leave Rani Kamalapati at 22:15 hrs on February 28 and reach Rewa at 07:30 hrs the next day.
2) Train No. 02186/02185 Rewa–Rani Kamalapati–Rewa Superfast Holi Special (2 Trips)
Train No. 02186 will depart from Rewa at 12:30 hrs on March 2 and March 3, reaching Rani Kamalapati at 21:15 hrs the same day.
Train No. 02185 will leave Rani Kamalapati at 22:15 hrs on March 2 and March 3 and arrive in Rewa at 07:30 hrs the following day.
3) Train No. 01704/01703 Bhopal–Rewa–Bhopal Holi Special (1 Trip)
Train No. 01704 will depart from Bhopal at 10:30 hrs on March 5 and reach Rewa at 20:45 hrs the same day.
Train No. 01703 will leave Rewa at 22:20 hrs on March 5 and reach Bhopal at 09:05 hrs the next day.
4) Train No. 09821/09822 Sogaria–Danapur–Sogaria Holi Special (2 Trips)
Train No. 09821 will depart from Sogaria at 23:10 hrs on February 28 and March 7, reaching Danapur at 23:45 hrs the next day.
Train No. 09822 will depart from Danapur at 01:15 hrs on March 2 and March 9 and reach Sogaria at 01:10 hrs the following day.
5) Train No. 01667/01668 Rani Kamalapati–Danapur–Rani Kamalapati Holi Special (2 Trips)
Train No. 01667 will depart from Rani Kamalapati at 14:25 hrs on February 27 and March 2, reaching Danapur at 08:45 hrs the next day.
Train No. 01668 will leave Danapur at 11:15 hrs on February 28 and March 3 and arrive at Rani Kamalapati at 08:55 hrs the following day.
6) Train No. 01701/01702 Jabalpur–Nizamuddin–Jabalpur Holi Special (2 Trips)
Train No. 01701 will depart from Jabalpur at 20:20 hrs on March 2 and March 9 and reach Nizamuddin at 14:25 hrs the next day.
Train No. 01702 will leave Nizamuddin at 15:45 hrs on March 3 and March 10 and arrive at Jabalpur at 09:30 hrs the next day.
7) Train No. 01705/01706 Jabalpur–Ayodhya Dham–Jabalpur Holi Special (2 Trips)
Train No. 01705 will depart from Jabalpur at 19:40 hrs on March 3 and March 10 and reach Ayodhya Dham at 11:25 hrs the next day.
Train No. 01706 will depart from Ayodhya Dham at 13:30 hrs on March 4 and March 11 and arrive at Jabalpur at 06:45 hrs the next day.
Passengers are advised to check the detailed schedule and stoppages before planning their journey.