Bhopal Power Cut September 3: Power To Remain Disrupted In Sair Sapata, Indrapuri, Shirdipuram & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on Wednesday, September 3, due to departmental work.
Power supply will remain disrupted in the following areas:
East Bhopal
Chaman Plaza, Indrapuri B-Sector, CPRI Colony, D.K. Tower, Girnar Complex, Bank of Baroda, Indrapuri A-Sector, Bhart Nagar, Nirja Nagar, Chhatrasal Nagar etc.
10:00 am – 2:00 pm
Hathai Kheda, Hathai Kheda Marghat, Hrishipuram, IVRI Colony, Hathai Kheda Church
10:00 am – 2:00 pm
Siddharth Lake City Colony etc.
10:00 am – 2:00 pm
South Bhopal
Sair Sapata and nearby areas
10:00 am – 2:00 pm
MP MLA Quarters, Jawahar Chowk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani
10:00 am – 2:00 pm
Kolar
Tribhuvan Colony and nearby areas
10:00 am – 4:00 pm
Shirdipuram, Ganpati Enclave, Signature Crown, Bhumika Residency, Fine Enclave, Mansarovar School, Sagar Kunj, Bima Kunj, Banjari A Sector
10:00 am – 3:00 pm
North Bhopal
Nishatpura, complete Arif Nagar
10:00 am – 4:00 pm
Balvihar Chari, Laxmi Talkies Road, Sarai Laxmi Talkies, Rajaji Kuwa, Nehru Road, Beldar Pura
10:00 am – 2:00 pm
Dr. Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank of India, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Sajjad Colony
10:00 am – 2:00 pm
West Bhopal
Shakti Nagar A, B, C Sector, 4A, 4B, 4C, Panchwati, Dussehra Maidan Sector-II
10:00 am – 2:00 pm
Tulsi Parisar, Crystal Campus, Abhinav Homes, Avinash Nagar, Tagore Nagar, Rishipuram, Subhalya, Avantika Avenue, Sai Colony
10:00 am – 2:00 pm
The department has advised residents of the affected areas to make necessary arrangements in advance and has assured that power supply will be restored as soon as the work is completed.