Bhopal Power Cut September 19: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, Vijay Nagar, Bag Sewaniya & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): On 19th September 2025, departmental work will be carried out in various colonies of Kolar. Residents are advised to be aware of the scheduled timings.
(East)
Colonies: Subhash Nagar, Ekta Puri, Semra gate, Kailash nagar, Dadabhai Bawdi, Durga nagar ETC.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar, Patel ki chai, Durga Nagar Colony, Semra, gas rahat hospital, ETC.
Time: 12:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(North)
Colonies: Sultaniya Infentry Rd,Vithal Nagar,MES Col,Neori Mandir,Sant Ashram,Ramanand Nagar,Janki nagar,Gufa Mandir,,Jain Nagar.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(Kolar)
Colonies: Iper College, Maharishi Veda Science, Chaitanya Education Committee, Maharishi Information, Gurudev Brahmanand Saraswati,Greenmeadows Colony, 11 Mile Garden City Colony,RRG Colony,
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
(West)
Colonies: Bagsewaniya, Utsav Parisar, Laxmi Parisar, Jatkhedi, Bagmugaliya Nayi Basti,Prateek Garden.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: Amralled Colony, housing board colony Amrai Bagsewaniya, NRI School Near by Area.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(South)
Colonies: Parascity,GRP Colony,mansarover complex,Reliance telecom,61/2 no.stop,Shankar nagar,BDA complex,7 no. stop,Venus scan.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: E-2,E-3,E-4,Niramya hospital, Narmada hospital BJP office ,National hospital,Hdfc Bank vittal Mkt ,Arjun fitness club commercial Tax ofice,Sanya hospital.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: Deendaya all nearest area
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: P C NAGAR all nearest area
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Residents are requested to cooperate during the work hours and avoid using electrical equipment in the affected areas during the scheduled time.