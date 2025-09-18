 Bhopal Power Cut September 19: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, Vijay Nagar, Bag Sewaniya & More, Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut September 19: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, Vijay Nagar, Bag Sewaniya & More, Check Full List

Bhopal Power Cut September 19: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, Vijay Nagar, Bag Sewaniya & More, Check Full List

Residents are requested to cooperate during the work hours and avoid using electrical equipment in the affected areas during the scheduled time.

FPJ Web DeskUpdated: Thursday, September 18, 2025, 08:40 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut September 19: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, Vijay Nagar, Bag Sewaniya & More, Check Full List | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): On 19th September 2025, departmental work will be carried out in various colonies of Kolar. Residents are advised to be aware of the scheduled timings.

(East)

Colonies: Subhash Nagar, Ekta Puri, Semra gate, Kailash nagar, Dadabhai Bawdi, Durga nagar ETC.

Time: 10:00 am to 14:00

FPJ Shorts
'Yeh Main Kyun Bataaunga Aapko': Kuldeep Yadav's Hilarious Reply To Reporter Goes Viral Ahead Of IND vs OMA Asia Cup 2025 Match; Video
'Yeh Main Kyun Bataaunga Aapko': Kuldeep Yadav's Hilarious Reply To Reporter Goes Viral Ahead Of IND vs OMA Asia Cup 2025 Match; Video
CBI Files Chargesheet In 2 Cases Relating To Fraudulent Transactions Between ADA Group Companies & Yes Bank
CBI Files Chargesheet In 2 Cases Relating To Fraudulent Transactions Between ADA Group Companies & Yes Bank
Maharashtra News: Mandvi Police Bust Illegal Cattle Transport Racket Near Shirsad Phata In Vasai
Maharashtra News: Mandvi Police Bust Illegal Cattle Transport Racket Near Shirsad Phata In Vasai
Maharashtra News: IMA’s One-Day Token Strike Draws Mixed Response
Maharashtra News: IMA’s One-Day Token Strike Draws Mixed Response

Reason: Departmental work

Colonies: Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar, Patel ki chai, Durga Nagar Colony, Semra, gas rahat hospital, ETC.

Time: 12:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Read Also
EOW Catches Forest Guard Accepting ₹50k From Villager In Exchange Of Govt Displacement Aide In...
article-image

(North)

Colonies: Sultaniya Infentry Rd,Vithal Nagar,MES Col,Neori Mandir,Sant Ashram,Ramanand Nagar,Janki nagar,Gufa Mandir,,Jain Nagar.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

(Kolar)

Colonies: Iper College, Maharishi Veda Science, Chaitanya Education Committee, Maharishi Information, Gurudev Brahmanand Saraswati,Greenmeadows Colony, 11 Mile Garden City Colony,RRG Colony,

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

(West)

Colonies: Bagsewaniya, Utsav Parisar, Laxmi Parisar, Jatkhedi, Bagmugaliya Nayi Basti,Prateek Garden.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: Amralled Colony, housing board colony Amrai Bagsewaniya, NRI School Near by Area.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Read Also
Gwalior Man Throws Chilli Powder In 24-Year-Old Daughter's Eyes, Stabs Her To Death After She...
article-image

(South)

Colonies: Parascity,GRP Colony,mansarover complex,Reliance telecom,61/2 no.stop,Shankar nagar,BDA complex,7 no. stop,Venus scan.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: E-2,E-3,E-4,Niramya hospital, Narmada hospital BJP office ,National hospital,Hdfc Bank vittal Mkt ,Arjun fitness club commercial Tax ofice,Sanya hospital.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: Deendaya all nearest area

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: P C NAGAR all nearest area

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Residents are requested to cooperate during the work hours and avoid using electrical equipment in the affected areas during the scheduled time.

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut September 19: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, Vijay Nagar, Bag Sewaniya...

Bhopal Power Cut September 19: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, Vijay Nagar, Bag Sewaniya...

11-Year Old Hangs Self After Father's Scoldings In MP's Ashoknagar

11-Year Old Hangs Self After Father's Scoldings In MP's Ashoknagar

Indore To Witness 'Surpanakha Dahan' On Dussehra; Will Burn Effigies Of Sonam Raghuvanshi, Meerut's...

Indore To Witness 'Surpanakha Dahan' On Dussehra; Will Burn Effigies Of Sonam Raghuvanshi, Meerut's...

VIDEO: Woman Slaps Government Employee, Accuses Him Of Taking Bribes; Booked

VIDEO: Woman Slaps Government Employee, Accuses Him Of Taking Bribes; Booked

EOW Catches Forest Guard Accepting ₹50k From Villager In Exchange Of Govt Displacement Aide In...

EOW Catches Forest Guard Accepting ₹50k From Villager In Exchange Of Govt Displacement Aide In...