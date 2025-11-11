 Bhopal Power Cut November 12: Power To Remain Disrupted In Bright Colony, Idgah & More Check Full List
Residents in the affected areas are advised to make necessary arrangements in advance and plan their day accordingly.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, November 11, 2025, 08:25 PM IST
article-image
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has released a list of areas in Bhopal where power supply will remain shut on Tuesday, November 12, due to departmental maintenance work.

The outage will affect several colonies at different times of the day.

Here is the full schedule:



Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Lav Kush Apartment, Idgah Masjid, Tripti Apartment, Ridge Road Idgah, Filter Plant Area, Mahajan Bungalow
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Bright Colony, Idgah, Gurudwara, Nilkanth Colony, Goyal Dham, Sahara Parisar, Maulana Azad Colony, Niyamat Pura, Star Sadi Hall
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Bajpayee Nagar (Multy)
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Bhawana Parisar, Iconic School, Dhupad Sansthan Bisankhedi, and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work

Area: 102 Police Quarters & Community Hall, NG Quarters, GRP Colony, Police Wireless, Pole Net Building, Ansal Complex, Dharampuri JJ Area, Jivan Vatika, Nadir Colony (Lower), Floating Fountain Upper Lake, Tribal Office Rajiv Gandhi Bhawan, Mepcet Workshop
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work



Area: MLA Residence and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Shakti Nagar (A, B, C Sectors), 4A, 4B, 4C, Panchwati, Dussehra Maidan Sector-II
Time: 1:00 PM to 3:00 PM
Reason: Departmental work

Area: 2A Saket Nagar, Alkapuri, Shakti Nagar, BSS College, Durga Nagar, Railway Colony, Baikunth Apartment, Shakti Nagar A-Sector, Durga Mandir Pahadi Area, and nearby locations
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work

