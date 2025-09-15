Bhopal Power Cut September 16: Power To Remain Disrupted In Mehta Market, Kamla Nagar, Kotra Sultanabad & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): On 16th September 2025, departmental work will be carried out in various colonies of Kolar. Residents are advised to be aware of the scheduled timings.

Area: Sahara State Colony, Bhojpal Colony, 11 Mile Tower, Gunj Nagar, Akriti Aqua City, Veerteja Ji Colony, Deepak Wear House, Shubham Wear House

Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Reason: Departmental work

Area: Prithvi Court Yard, Liberty Colony, Samardha, Chinar Colony

Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Reason: Departmental work

Area: Mehta Market, Kamla Nagar, Kotra Sultanabad, and nearby areas

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental work

Area: Arvind Vihar, Laharpur, Bagmugaliya Extension LIG MIG HIG EWS Quarter, Mount Carmel School, Dwarika Parisar, Amrapali Market, and near Mr. Uma Shankar Tiwari Ji’s House

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental work

Area: Adi Parisar Phase-2 (Only 1 No. DTR Affected)

Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Reason: Departmental work

Area: Amralled Colony, Housing Board Colony

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental work

Area: Lav Kush Apartment, Idgah Masjid, Tripti Apartment, Ridge Road Idgah, Filter Plant Area, Mahajan Bungalow

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental work

Area: Judge Colony, Amaltas Colony, Mahajan, Advocate Colony, Doctor Colony, Idgah, Minakshi Regency Prabhu Nagar

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental work

Residents are requested to cooperate during the work hours and avoid using electrical equipment in the affected areas during the scheduled time.