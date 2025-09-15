Puja Special Train To Run 12 Trips Between Jabalpur And Delhi For Festive Travel Convenience

Bhopal (Madhya Pradesh): West Central Railway (WCR) has decided to run 6 trips of a special train in both directions between Jabalpur and Anand Vihar Terminal (Delhi) on a special fare to manage additional passenger traffic during the Diwali and Chhath Puja festivals and for the convenience of passengers.
This train will depart from Jabalpur and travel via Katni, Maihar, and Satna stations to reach its destination.
Railway passengers can book tickets for this special train from any computerized reservation center or through the online IRCTC website. Detailed information about the special train is as follows:
Special Train Number 01707 (Jabalpur to Anand Vihar Terminal) will run weekly on Mondays from September 29 to November 3.
The train will depart from Jabalpur at 14:40 hrs and reach Katni at 16:50 hrs, Maihar at 18:28 hrs, Satna at 18:50 hrs, Manikpur Junction at 21:28 hrs, Shankargarh at 22:15 hrs, Prayagraj Junction at 23:20 hrs, Fatehpur at 01:00 hrs (midnight), Govindpuri at 03:20 hrs, Etawah at 05:10 hrs, Tundla at 06:45 hrs, Aligarh Junction at 08:18 hrs, Ghaziabad at 11:48 hrs, and arrive at Anand Vihar Terminal the next day at 12:25 hrs.
Similarly, Special Train Number 01708 (Anand Vihar Terminal to Jabalpur) will run weekly on Tuesdays from September 30 to November 4.
The train will depart from Anand Vihar Terminal at 13:45 hrs, Ghaziabad at 14:18 hrs, Aligarh Junction at 16:03 hrs, Tundla at 17:10 hrs, Etawah at 18:15 hrs, Govindpuri at 20:20 hrs, Fatehpur at 21:28 hrs, Prayagraj Junction at 01:30 hrs (midnight next day), Shankargarh at 02:28 hrs, Manikpur Junction at 04:58 hrs, Satna at 06:30 hrs, Maihar at 06:53 hrs, Katni at 20:00 hrs, and reach Jabalpur at 09:30 hrs on Wednesday.