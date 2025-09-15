 Puja Special Train To Run 12 Trips Between Jabalpur And Delhi For Festive Travel Convenience
e-Paper Get App
HomeBhopalPuja Special Train To Run 12 Trips Between Jabalpur And Delhi For Festive Travel Convenience

Puja Special Train To Run 12 Trips Between Jabalpur And Delhi For Festive Travel Convenience

This train will depart from Jabalpur and travel via Katni, Maihar, and Satna stations to reach its destination.

Staff ReporterUpdated: Monday, September 15, 2025, 07:31 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): West Central Railway (WCR) has decided to run 6 trips of a special train in both directions between Jabalpur and Anand Vihar Terminal (Delhi) on a special fare to manage additional passenger traffic during the Diwali and Chhath Puja festivals and for the convenience of passengers.

This train will depart from Jabalpur and travel via Katni, Maihar, and Satna stations to reach its destination.

Read Also
From Bombay Kacchaa To Avocado Toast, 10 Best Sandwich Places In Bhopal
article-image

Railway passengers can book tickets for this special train from any computerized reservation center or through the online IRCTC website. Detailed information about the special train is as follows:

Special Train Number 01707 (Jabalpur to Anand Vihar Terminal) will run weekly on Mondays from September 29 to November 3.

FPJ Shorts
DVVNL To Power 392 Offices In Uttar Pradesh With Solar Energy
DVVNL To Power 392 Offices In Uttar Pradesh With Solar Energy
Mumbai Airport Customs Seize Hydroponic Weed Worth ₹49.16 Crore, 68 Exotic Animals And ₹16 Lakh Foreign Currency
Mumbai Airport Customs Seize Hydroponic Weed Worth ₹49.16 Crore, 68 Exotic Animals And ₹16 Lakh Foreign Currency
BJP Plans Intensive Voter List Revision Ahead Of 2027 UP Assembly Elections
BJP Plans Intensive Voter List Revision Ahead Of 2027 UP Assembly Elections
Maharashtra Unveils Action Plan To Combat Childhood NCDs Affecting Over Six Million Children
Maharashtra Unveils Action Plan To Combat Childhood NCDs Affecting Over Six Million Children

The train will depart from Jabalpur at 14:40 hrs and reach Katni at 16:50 hrs, Maihar at 18:28 hrs, Satna at 18:50 hrs, Manikpur Junction at 21:28 hrs, Shankargarh at 22:15 hrs, Prayagraj Junction at 23:20 hrs, Fatehpur at 01:00 hrs (midnight), Govindpuri at 03:20 hrs, Etawah at 05:10 hrs, Tundla at 06:45 hrs, Aligarh Junction at 08:18 hrs, Ghaziabad at 11:48 hrs, and arrive at Anand Vihar Terminal the next day at 12:25 hrs.

Read Also
Madhya Pradesh's 147-Year-Old Patalpani-Kalakund Railway Track Declared Heritage Site
article-image

Similarly, Special Train Number 01708 (Anand Vihar Terminal to Jabalpur) will run weekly on Tuesdays from September 30 to November 4.

The train will depart from Anand Vihar Terminal at 13:45 hrs, Ghaziabad at 14:18 hrs, Aligarh Junction at 16:03 hrs, Tundla at 17:10 hrs, Etawah at 18:15 hrs, Govindpuri at 20:20 hrs, Fatehpur at 21:28 hrs, Prayagraj Junction at 01:30 hrs (midnight next day), Shankargarh at 02:28 hrs, Manikpur Junction at 04:58 hrs, Satna at 06:30 hrs, Maihar at 06:53 hrs, Katni at 20:00 hrs, and reach Jabalpur at 09:30 hrs on Wednesday.

Follow us on

RECENT STORIES

Puja Special Train To Run 12 Trips Between Jabalpur And Delhi For Festive Travel Convenience

Puja Special Train To Run 12 Trips Between Jabalpur And Delhi For Festive Travel Convenience

MP Farmers Continue To Reel Under Fertiliser Shortage, Wait Outside Distribution Centre For 12 Hours...

MP Farmers Continue To Reel Under Fertiliser Shortage, Wait Outside Distribution Centre For 12 Hours...

Tragic! Speeding Car Kills ASI On Nagpur-Chhindwara Road; Driver Flees

Tragic! Speeding Car Kills ASI On Nagpur-Chhindwara Road; Driver Flees

‘Wellness & Fitness Are The Right Of Every Individual,’ Motivational Speaker Poonam Shroti...

‘Wellness & Fitness Are The Right Of Every Individual,’ Motivational Speaker Poonam Shroti...

Madhya Pradesh's 147-Year-Old Patalpani-Kalakund Railway Track Declared Heritage Site

Madhya Pradesh's 147-Year-Old Patalpani-Kalakund Railway Track Declared Heritage Site