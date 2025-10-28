 Bhopal Power Cut October 29: Power To Remain Disrupted In New Minal, Jogi Pura, Nishatpura & More, Check Full List
The department has requested residents of these areas to take necessary precautions and plan their work accordingly.

Harshita RawatUpdated: Tuesday, October 28, 2025, 09:31 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a power shutdown in several areas of Bhopal on 29 October 2025 due to departmental maintenance work.

The power will remain off for a few hours in different colonies as per the schedule below.

Area: New Minal, Mogli Park, Minal D, E, F-Sector and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Jogi Pura, Aheer Mohalla, Mahaveer Pura, Mata Mohalla, Kolipura, Badaipura, Balmik Mohalla, Shramdan Road, Patra Dhobhi Ghat, Rassipura, Radha Krishna Mandir, Goryan Masjid
Time: 10:00 am to 2:00 pm

Area: Azad Nagar, Gullu Factory, Dharmkanta, Slaughter House, Center Point, Ameen Market, Ravidas Colony, Chamarpura
Time: 10:00 am to 2:00 pm

Area: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Market, Phoota Makbara, Gour Market, Agrawal Dharamshala, Prem Kunti, Manohar Dairy, Ram Mandir, Gurubaksh Ki Tallaiya
Time: 9:00 am to 4:00 pm

Area: Rambha Nagar, New Kabad Khana, Liyaqat Market, Dulichand Bagh, Ibrahim Ganj, Rajdeo Colony, Eye Hospital, Guru Nanak Colony, Shanti Nagar, New Sindhi Colony
Time: 9:00 am to 4:00 pm

Area: Sadbhavna, Trust Hospital, New Kabad Khana, Shakti Plastic, Aelehadis Masjid, MP Auto, Thana Hanumanganj, Hamidia Road, Hotel Shivalik, Alpana Talkies, Hotel Taj, Remson, Alishan, Jyoti
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Nishatpura, Complete Arif Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Idgah Hills, TB Hospital, EMRI, 108 Ambulance Office, BDA Colony, Police Colony
Time: 11:00 am to 1:00 pm

Area: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Meel Petrol Pump, Shivlok Phase-4, Regal Kalash
Time: 10:00 am to 1:00 pm

Area: Hemu Kalani, Sky Dream, Basant Vihar, Priyadarshni Plaza, Rohit Nagar, Raghunath Nagar, Comfort Enclave, Fortune Signature, Sai Arcade, Sriram Height, Star Avenue
Time: 10:00 am to 4:00 pm

