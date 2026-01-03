Bhopal Power Cut January 4: Power Supply Will Be Affected In City Hospital, Amber Complex, Shalimar Nursery & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal residents have been informed about scheduled power cuts across multiple areas on January 4, 2026. The outages are due to departmental work and maintenance.
Residents are advised to plan their day accordingly and take necessary precautions.
Areas and timings:
Areas: Catholic Graveyard, Barkhedi Kala, Barkhedi Khurd, Dairy Estate Colony, Bull Mother Farm, Gol Ghar, Chandanpura, Mendora, Sharda Vihar Colony, Amla Nursery, Kerva Kothi, Kerva M.P. Tourism
Time: 13:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Kabuliwala, Amber Complex, Gurukripa Plaza, Shabri Complex, City Hospital, Amber Market, Anjani Bhojnalay, G.K. Palace, Bercha Mawa, Jhoomerwala, Akash Coaching, Tripti Coaching, Hotel Lake Prince, Navodaya Hospital, Narula, Mahendra Coaching, Shiva Bar
Time: 10:00 to 13:00
Reason: Departmental work
Areas: Sunmark, Vikram Engineers, Shrao Engineering, Farmer Engineers, Alco Electro Strips, Akshay Industries, G.R. Moulding, Sainath Enterprises, Vikas Offset Printer, Sunshine Tubes, Dairy Rich, Sector-F Govindpura, Laxmi Engineering (Sector-H), Shrao Engineering Works
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Departmental work
Areas: H.L. Passey Engineering, S.K. Industries, Champion Engineering (Part-II), Kamini Agrawal, Perfect Paper Products, SRD Steel Pvt. Ltd., Ocean Motors Pvt. Ltd., CI Automotors Pvt. Ltd.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Alert Engineering, Govindpura (Bhopal), DK Electro Mechanical, Bhopal Engineering, Shree Kushal Fabricators-II, Manohar Foods, Sharma Industries, Life Tech Engineering Industries, Star Delta Transformer Ltd. (Unit-II), Bhopal
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Akansha Sales Promoters, Akansha Sales Promoters (Sector-H), Manjeet Fabricators (Plot No. 35-A), Sector-H Industrial Area, Govindpura, Bhopal
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Departmental work
Areas: Bend Joint, Precision Engineering Company (Govindpura), Emjay Industries, Mahalaxmi Vidyut Udyog, B.K. Industries, V.K. Enterprises, UltraTech Cement Ltd., Fab Tech, Sona Electricals, Sector-H Govindpura, Bhopal
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Departmental work
Areas: Ghazali Masjid, Lake View, Rajeev Nagar (Lalghati), NRI Colony, Rizwan Bagh, Fiza Farm, Shalimar Nursery
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Departmental work