MP News: 13 Trains Including Indore-Banaras Express & Godan Express To Get Temporary Halt At Prayag During Magh Mela

Bhopal (Madhya Pradesh): Keeping in mind passenger convenience during the Magh Mela, the railway administration has provided a temporary two-minute stoppage at Prayag station for several trains passing through the Bhopal division from January 1, 2026, to February 20, 2026.
Trains with a 2-minute temporary stoppage at Prayag station:
1. Train No. 20416 Indore-Banaras Express, stoppage time 01:24 AM.
2. Train No. 12669 Chennai-Chhapra Express, stoppage time 02:28 AM.
3. Train No. 12165 Lokmanya Tilak-Gorakhpur Express, stoppage time 04:43 AM.
4. Train No. 22183 Lokmanya Tilak-Ayodhya Cantt Express, stoppage time 04:44 AM.
5. Train No. 12539 Yesvantpur-Lucknow Express, stoppage time 05:23 AM.
6. Train No. 11055 Godan Express, stoppage time 09:03 AM.
7. Train No. 11059 Chhapra Express, stoppage time 09:03 AM.
8. Train No. 22103 Lokmanya Tilak-Ayodhya Cantt Express, stoppage time 11:59 AM.
9. Train No. 22683 Yesvantpur-Lucknow Express, stoppage time 13:21 PM.
10. Train No. 11071 Kamayani Express, stoppage time 16:28 PM.
11. Train No. 22584 Lokmanya Tilak-Chhapra Antyodaya Express, stoppage time 18:34 PM.
12. Train No. 22468 Gandhinagar Capital-Varanasi Express, stoppage time 20:48 PM.
13. Train number 22613 Rameswaram-Ayodhya Cantt Express, scheduled to stop at 22:56.