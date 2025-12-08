 Bhopal Power Cut December 9: Power To Remain Disrupted In Sindhi Colony, Bhopal Talkies Chouraha, Berasiya Road & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut December 9: Power To Remain Disrupted In Sindhi Colony, Bhopal Talkies Chouraha, Berasiya Road & More Check Full List

Bhopal Power Cut December 9: Power To Remain Disrupted In Sindhi Colony, Bhopal Talkies Chouraha, Berasiya Road & More Check Full List

Residents in several areas of Bhopal will face power cuts on December 9, 2025, due to departmental work. The electricity department has released a list of colonies where supply will remain off for a few hours. Residents are requested to take necessary precautions and stay prepared for the scheduled outages.

Staff ReporterUpdated: Monday, December 08, 2025, 07:48 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut December 9: Power To Remain Disrupted In Sindhi Colony, Bhopal Talkies Chouraha, Berasiya Road & More Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several areas of Bhopal will face power cuts on December 9, 2025, due to departmental work.

The electricity department has released a list of colonies where the supply will remain off for a few hours.

People living in these areas are advised to plan their day accordingly.

Areas & Timings:

FPJ Shorts
Sunburn Festival 2025: Mumbai Set For Historic EDM Debut With Star-Studded Line-Up
Sunburn Festival 2025: Mumbai Set For Historic EDM Debut With Star-Studded Line-Up
IND vs SA 1st T20I: Suryakumar Yadav & Co Aim To End Cuttack Jinx Vs South Africa In Road To T20 World Cup
IND vs SA 1st T20I: Suryakumar Yadav & Co Aim To End Cuttack Jinx Vs South Africa In Road To T20 World Cup
Goa Nightclub Fire: Owners Fled to Phuket Via IndiGo Flight Hours After Blaze That Killed 25: Report
Goa Nightclub Fire: Owners Fled to Phuket Via IndiGo Flight Hours After Blaze That Killed 25: Report
Panvel Municipal Corporation Buys 55-Metre And 28-Metre Aerial Fire Ladders For High-Rise Rescue; ₹22.4 Crore Upgrade To Boost Safety Infrastructure
Panvel Municipal Corporation Buys 55-Metre And 28-Metre Aerial Fire Ladders For High-Rise Rescue; ₹22.4 Crore Upgrade To Boost Safety Infrastructure

Areas: Iper College, Maharishi Veda Science, Chaitanya Education Committee, Maharishi Information, Gurudev Brahmanand Saraswati, RRG Colony, Chan Gram & nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: 11 Mile Tower, MG Hector Showroom nearby area
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Ishaan Grand Colony nearby area
Time: 11:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Sindhi Colony, Putlighar, Islami Gate, Bajariya Shahjahanabad, Gallabazar Shahjahanabad, Post Office, Tanga Stand
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Read Also
Madhya Pradesh December 8, 2025, Weather Update: Temperature To Dip Further; Cold Wave Alert Issued...
article-image

Areas: MP Agro, Putlighar, Fakhruddin Masjid area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Bhopal Talkies Chouraha, Model Ground Petrol Pump, Masjid Abubakar Bagh Munshi Husain, Thana Bhopal Plaza Shahjahanabad, Noormahal Paygha, Rafiquia School
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Salim Chowk, Old Sindhi Colony & Sindhi Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Berasiya Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir Teela, Nagar Nigam Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Read Also
MP News: CM Mohan Yadav Flags Off 10 New Canter Buses For Jungle Safari At Panna National Park;...
article-image

Areas: Rohit Nagar Phase-II, Sapphire, Rudraksh Park Colony, Sagar Public School, Akriti Enclave, World Way School, Shubhalya Vihar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Vishwakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I & II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Work: Departmental work

Areas: Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony, Rajeev Colony, Housing Board Quarters, Dev Mata Hospital, Panna Nagar, etc.
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Work: Departmental work

Follow us on

RECENT STORIES

MP News: Congress Demands CBI Inquiry Into 56 Lakh Children Dropping Out Of School

MP News: Congress Demands CBI Inquiry Into 56 Lakh Children Dropping Out Of School

Bhopal Power Cut December 9: Power To Remain Disrupted In Sindhi Colony, Bhopal Talkies Chouraha,...

Bhopal Power Cut December 9: Power To Remain Disrupted In Sindhi Colony, Bhopal Talkies Chouraha,...

MP News: Farmers Stage Protest Over Irregular Urea Distribution; Block National Highway In...

MP News: Farmers Stage Protest Over Irregular Urea Distribution; Block National Highway In...

MP News: CM Mohan Yadav Reviews Food & Civil Supplies In Khujuraho; Praises e-KYC, Orders Timely...

MP News: CM Mohan Yadav Reviews Food & Civil Supplies In Khujuraho; Praises e-KYC, Orders Timely...

MP News: Scammer Poses As SBI Officer, Calls Cop For 'OTP' In Bhind; Was Tracked To Jharkhand

MP News: Scammer Poses As SBI Officer, Calls Cop For 'OTP' In Bhind; Was Tracked To Jharkhand