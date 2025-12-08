Bhopal Power Cut December 9: Power To Remain Disrupted In Sindhi Colony, Bhopal Talkies Chouraha, Berasiya Road & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several areas of Bhopal will face power cuts on December 9, 2025, due to departmental work.
The electricity department has released a list of colonies where the supply will remain off for a few hours.
People living in these areas are advised to plan their day accordingly.
Areas & Timings:
Areas: Iper College, Maharishi Veda Science, Chaitanya Education Committee, Maharishi Information, Gurudev Brahmanand Saraswati, RRG Colony, Chan Gram & nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: 11 Mile Tower, MG Hector Showroom nearby area
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Ishaan Grand Colony nearby area
Time: 11:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Sindhi Colony, Putlighar, Islami Gate, Bajariya Shahjahanabad, Gallabazar Shahjahanabad, Post Office, Tanga Stand
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: MP Agro, Putlighar, Fakhruddin Masjid area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Bhopal Talkies Chouraha, Model Ground Petrol Pump, Masjid Abubakar Bagh Munshi Husain, Thana Bhopal Plaza Shahjahanabad, Noormahal Paygha, Rafiquia School
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Salim Chowk, Old Sindhi Colony & Sindhi Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Berasiya Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir Teela, Nagar Nigam Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Rohit Nagar Phase-II, Sapphire, Rudraksh Park Colony, Sagar Public School, Akriti Enclave, World Way School, Shubhalya Vihar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Vishwakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I & II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Work: Departmental work
Areas: Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony, Rajeev Colony, Housing Board Quarters, Dev Mata Hospital, Panna Nagar, etc.
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Work: Departmental work