Bhopal Power Cut December 29: Power To Remain Disrupted In SBI Colony, P & T Colony, Char Imli & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a scheduled power cut in several areas of Bhopal on December 29, 2025, due to departmental work.
Residents are advised to plan accordingly.
Area:
DPS School, Bairagarh Chichli, Mina Khedi, Doulatpur, Vipasyana Center, Peer Badli, Amrai, Satgadi, Genhukheda and nearby areas
Time: 10:30 AM to 3:00 PM
Area:
SBI Colony, P & T Colony, Ketki Hostel, Char Imli, Forest Colony, Upant Colony
Time: 11:00 AM to 4:00 PM
Area:
Kadambani, Sant Asharam, Rameshwaram B Phase, Gulabi Nagar, Pridarshani, Ashima Royal City, Land Mark, Amrit Homes, Kilol Park
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Area:
Kailash Nagar, Rachna Nagar, Shanti Niketan, Janta Quarters, Bharti Niketan and nearby areas
Time: 11:00 AM to 3:00 PM
Area:
Rachana Nagar, Gautam Nagar, Bank Colony, LIG Quarters
Time: 11:00 AM to 3:00 PM
Area:
Jat Area, Camp No. 12, Satyam Nagar, Mathai Nagar, Nanda Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area:
Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory Area, Cold Storage, Meerpur
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
The power supply will be restored after the completion of the scheduled work. Residents are requested to cooperate.