 Bhopal Power Cut December 29: Power To Remain Disrupted In SBI Colony, P & T Colony, Char Imli & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut December 29: Power To Remain Disrupted In SBI Colony, P & T Colony, Char Imli & More Check Full List

Bhopal Power Cut December 29: Power To Remain Disrupted In SBI Colony, P & T Colony, Char Imli & More Check Full List

A scheduled power cut will affect several areas of Bhopal on December 29, 2025, due to departmental work. Electricity supply will remain disrupted in different colonies between 10:00 AM and 4:00 PM. Residents of the affected areas have been advised to plan their daily activities in advance and cooperate with the electricity department.

Staff ReporterUpdated: Monday, December 29, 2025, 09:43 AM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a scheduled power cut in several areas of Bhopal on December 29, 2025, due to departmental work.

Residents are advised to plan accordingly.

Read Also
Bhopal News: City’s Group To Perform Gatha Shri Ram Mandir Ki In Ayodhya On Dec 30
article-image

Area:
DPS School, Bairagarh Chichli, Mina Khedi, Doulatpur, Vipasyana Center, Peer Badli, Amrai, Satgadi, Genhukheda and nearby areas
Time: 10:30 AM to 3:00 PM

Area:
SBI Colony, P & T Colony, Ketki Hostel, Char Imli, Forest Colony, Upant Colony
Time: 11:00 AM to 4:00 PM

FPJ Shorts
Mexico: At Least 13 Killed, Dozens Injured As Interoceanic Train Derails Near Nizanda; Video Surfaces
Mexico: At Least 13 Killed, Dozens Injured As Interoceanic Train Derails Near Nizanda; Video Surfaces
Delhi Chokes Under Severe Smog As AQI Hits Hazardous 402; Dense Fog Disrupts Travel
Delhi Chokes Under Severe Smog As AQI Hits Hazardous 402; Dense Fog Disrupts Travel
Here's What A Teen Spoke To ChatGPT Right Before Ending His Own Life
Here's What A Teen Spoke To ChatGPT Right Before Ending His Own Life
Mumbai Traffic Constable Dismissed For Leaking Personal Data In ₹24.35 Lakh School Admission Scam
Mumbai Traffic Constable Dismissed For Leaking Personal Data In ₹24.35 Lakh School Admission Scam

Area:
Kadambani, Sant Asharam, Rameshwaram B Phase, Gulabi Nagar, Pridarshani, Ashima Royal City, Land Mark, Amrit Homes, Kilol Park
Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Area:
Kailash Nagar, Rachna Nagar, Shanti Niketan, Janta Quarters, Bharti Niketan and nearby areas
Time: 11:00 AM to 3:00 PM

Area:
Rachana Nagar, Gautam Nagar, Bank Colony, LIG Quarters
Time: 11:00 AM to 3:00 PM

Read Also
Bhopal News: Metro Ridership Shows A Declining Trend
article-image

Area:
Jat Area, Camp No. 12, Satyam Nagar, Mathai Nagar, Nanda Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area:
Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory Area, Cold Storage, Meerpur
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

The power supply will be restored after the completion of the scheduled work. Residents are requested to cooperate.

Follow us on

RECENT STORIES

Madhya Pradesh December 29, 2025 Weather Update: Sharp Temperature Dip Across State, Bhopal At 5°C,...

Madhya Pradesh December 29, 2025 Weather Update: Sharp Temperature Dip Across State, Bhopal At 5°C,...

Bhopal Power Cut December 29: Power To Remain Disrupted In SBI Colony, P & T Colony, Char Imli &...

Bhopal Power Cut December 29: Power To Remain Disrupted In SBI Colony, P & T Colony, Char Imli &...

Indore News: Shiksha Karmis, Contractual Teachers Protest New Leave Rules

Indore News: Shiksha Karmis, Contractual Teachers Protest New Leave Rules

Bhopal News: City’s Group To Perform Gatha Shri Ram Mandir Ki In Ayodhya On Dec 30

Bhopal News: City’s Group To Perform Gatha Shri Ram Mandir Ki In Ayodhya On Dec 30

Bhopal News: Patwari Warns Against Shifting Of Tribal Colony Behind Manas Bhawan

Bhopal News: Patwari Warns Against Shifting Of Tribal Colony Behind Manas Bhawan