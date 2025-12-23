 Bhopal Power Cut December 24: Power Supply Will Be Affected In Palasi Village, Badwai Village & More Check Full List
Bhopal Power Cut December 24: Power Supply Will Be Affected In Palasi Village, Badwai Village & More Check Full List

Several areas of Bhopal will face scheduled power cuts on December 24, 2025, due to departmental work. Electricity supply will remain affected between 10:00 AM and 4:00 PM in different localities, while some areas will see shorter outages till 2:00 or 3:00 PM. Residents have been advised to plan accordingly.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, December 23, 2025, 08:14 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas of Bhopal will face scheduled power cuts on December 24, 2025, due to departmental work by the electricity department.

Residents are advised to plan their daily activities accordingly, as power supply will remain affected for a few hours in different localities.

Area: Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Departmental work will be carried out.

Area: Vishvakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Power supply will remain off due to departmental work.

Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I & II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba area, Thana Nabi Bagh.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Electricity will be cut for official work.

Area: Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony, Rajeev Colony, Housing Board Quarter, Dev Mata Hospital, Panna Nagar, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Departmental maintenance work is scheduled.

Area: Sindhi Colony, Putlighar, Islami Gate, Bajariya, MP Agro Putlighar, Fakhruddin Masjid area, Bhopal Talkies, Dr Ajwani Hospital area, Paliwal Nursing Home, Judge Colony, Amaltas, Sanjay Nagar, Lav Kush Apartment, Idgah Masjid, Idgah Hills, TB Hospital, Majdur Nagar, Kumhar Pura.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Power supply will be affected due to departmental work.

Area: D.K. Devsthali Phase 1 & 2, Pallavi Nagar, Opel Regency, Victoria Park, Surendra Residency, Siddharth Garden, Adhisthan, Bawadia Kalan village, Saumitra Vihar, Varun Society, etc.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Electricity supply will remain suspended for maintenance.

Area: Chinar Sapphire, Akriti Retreat.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Departmental work will lead to power interruption.

Area: Housing Board Colony, Gaurav Nagar, Ishan Vista Colony and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Power supply will be cut for official work.

Residents are requested to cooperate with the electricity department during the maintenance period. Power supply is expected to be restored after the scheduled work is completed.

