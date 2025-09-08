 50 Trips Of Puja Special Trains Will Run Through West Central Railway Starting September 26
e-Paper Get App
HomeBhopal50 Trips Of Puja Special Trains Will Run Through West Central Railway Starting September 26

50 Trips Of Puja Special Trains Will Run Through West Central Railway Starting September 26

Railways has decided to run Puja special trains which will originate/terminate from North Western Railway and pass through the stations of West Central Railway

Staff ReporterUpdated: Monday, September 08, 2025, 08:15 PM IST
article-image
50 Trips Of Puja Special Trains Will Run Through West Central Railway | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Railways has decided to run Puja special trains which will originate/terminate from North Western Railway and pass through the stations of West Central Railway (WCR). Details of these special trains are as follows:-

1) Ajmer-Ranchi-Ajmer Weekly Special Train (10-10 trips)

Train number 09619 Ajmer-Ranchi Weekly Special Train will depart from Ajmer station every Friday from September 26 to November 28 at 23:05 pm and will reach Ranchi station on the third day Sunday at 07:30 am. (10 trips)

Train No. 09620 Ranchi-Ajmer Weekly Special train will depart from Ranchi station every Sunday from September 28 to November 30  at 09:15 am and reach Ajmer station on third day Monday at 18:35 pm. (10 trips)

FPJ Shorts
Punjab Cabinet Minister Aman Arora Seeks ₹20,000 Crore Flood Relief Package From PM Modi - VIDEO
Punjab Cabinet Minister Aman Arora Seeks ₹20,000 Crore Flood Relief Package From PM Modi - VIDEO
Doja Cat's SHOCKING Move At VMAs 2025 Red Carpet Goes Viral After She Bites Into Her Red Lipstick After Applying It– VIDEO
Doja Cat's SHOCKING Move At VMAs 2025 Red Carpet Goes Viral After She Bites Into Her Red Lipstick After Applying It– VIDEO
Maharashtra Govt Suspends Panvel Tehsildar Vijay Patil For Irregularities In Land Permissions
Maharashtra Govt Suspends Panvel Tehsildar Vijay Patil For Irregularities In Land Permissions
BJP MP’s Sister Accuses In-Laws Of Filming Her While Bathing In UP's Farrukhabad; VIDEO Shows Father-In-Law Beating Her With Stick
BJP MP’s Sister Accuses In-Laws Of Filming Her While Bathing In UP's Farrukhabad; VIDEO Shows Father-In-Law Beating Her With Stick

Stoppage include  Kishangarh, Jaipur Junction, Durgapura, Sawai Madhopur, Sogaria, Baran, Chhabra Gugor, Ruthiyai Junction, Guna, Sagar, Damoh, Katni Mudwara, Byohari, Bargawan, Singrauli, Obra Dam, Chopan, Renukoot, Garhwa Road Junction, Daltonganj, Barwadih Junction, Latehar, Tori and Lohardaga.

Read Also
Bizarre! Gwalior Man Pretends To Be Dead In Veerpur Dam For Reel, Flees After Cops Arrive; WATCH
article-image

2) Hisar–Khadki–Hisar Weekly Special Train (05-05 Trips)

Train No. 04725 Hisar–Khadki Weekly Special Train will depart from Hisar every Sunday from October 12 to November 09 at 05:50 am and will reach Khadki on next day Monday at 10:15 am. (05 trips) 

Train No. 04726 Khadki–Hisar Weekly Special train will depart from Khadki every Monday from October 13 to November 10 at 17:00 hrs and reach Hisar on next day Tuesday at 22:25 hrs. (05 trips )

Stoppages include  Sadulpur Junction, Loharu, Chirawa, Jhunjhunu, Nawalgarh, Sikar Junction, Ringas Junction, Jaipur Junction, Durgapura, Sawai Madhopur, Kota, Bhawani Mandi, Nagda, Ratlam, Godhra, Vadodara, Bharuch, Surat, Valsad, Vapi, Vasai Road, Kalyan, Lonavala and Chinchwad.

Read Also
Teacher Slips Into Pond While Feeding Fish In MP's Bhind, Dies
article-image

3) Bikaner-Sainagar Shirdi-Bikaner Weekly Special Train (10-10 trips)

Train No. 04715 Bikaner-Sainagar Shirdi Weekly Special Train will depart from Bikaner every Saturday from September 27 to November 29 at 13:30 pm and reach Sainagar Shirdi on the next day Sunday at 19:00 pm (10 trips)

Train No. 04716 Sainagar Shirdi-Bikaner Weekly Special Train will depart from Sainagar Shirdi every Sunday from September 28 to November 30 at 19:35 pm and reach Bikaner on the third day at 05:00 am (10 trips)

Stoppages include  Shri Dungargarh, Rajaldesar, Ratangarh Junction, Churu Junction, Fatehpur Shekhawati, Laxmangarh Sikar, Sikar Junction, Ringas Junction, Dhehar Ka Balaji, Jaipur Junction, Durgapura, Sawai Madhopur, Kota, Ramganj Mandi, Shamgarh, Nagda, Ujjain, Bhopal, Itarsi, Harda, Khandwa, Bhusaval and Manmad.

Follow us on

RECENT STORIES

Three Pairs Of Diwali, Chhath Puja Special Trains To Run Through Bhopal Division

Three Pairs Of Diwali, Chhath Puja Special Trains To Run Through Bhopal Division

Bhopal Power Cut September 9: Power To Remain Disrupted In Rajeev Gandhi College, South Avenue,...

Bhopal Power Cut September 9: Power To Remain Disrupted In Rajeev Gandhi College, South Avenue,...

50 Trips Of Puja Special Trains Will Run Through West Central Railway Starting September 26

50 Trips Of Puja Special Trains Will Run Through West Central Railway Starting September 26

Two Thieves Caught On Camera Breaking Into Medical Store, Finding Nothing; Steal Bike From Neighbor...

Two Thieves Caught On Camera Breaking Into Medical Store, Finding Nothing; Steal Bike From Neighbor...

Bizarre! Gwalior Man Pretends To Be Dead In Veerpur Dam For Reel, Flees After Cops Arrive; WATCH

Bizarre! Gwalior Man Pretends To Be Dead In Veerpur Dam For Reel, Flees After Cops Arrive; WATCH