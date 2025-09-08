50 Trips Of Puja Special Trains Will Run Through West Central Railway Starting September 26

Bhopal (Madhya Pradesh): Railways has decided to run Puja special trains which will originate/terminate from North Western Railway and pass through the stations of West Central Railway (WCR). Details of these special trains are as follows:-
1) Ajmer-Ranchi-Ajmer Weekly Special Train (10-10 trips)
Train number 09619 Ajmer-Ranchi Weekly Special Train will depart from Ajmer station every Friday from September 26 to November 28 at 23:05 pm and will reach Ranchi station on the third day Sunday at 07:30 am. (10 trips)
Train No. 09620 Ranchi-Ajmer Weekly Special train will depart from Ranchi station every Sunday from September 28 to November 30 at 09:15 am and reach Ajmer station on third day Monday at 18:35 pm. (10 trips)
Stoppage include Kishangarh, Jaipur Junction, Durgapura, Sawai Madhopur, Sogaria, Baran, Chhabra Gugor, Ruthiyai Junction, Guna, Sagar, Damoh, Katni Mudwara, Byohari, Bargawan, Singrauli, Obra Dam, Chopan, Renukoot, Garhwa Road Junction, Daltonganj, Barwadih Junction, Latehar, Tori and Lohardaga.
2) Hisar–Khadki–Hisar Weekly Special Train (05-05 Trips)
Train No. 04725 Hisar–Khadki Weekly Special Train will depart from Hisar every Sunday from October 12 to November 09 at 05:50 am and will reach Khadki on next day Monday at 10:15 am. (05 trips)
Train No. 04726 Khadki–Hisar Weekly Special train will depart from Khadki every Monday from October 13 to November 10 at 17:00 hrs and reach Hisar on next day Tuesday at 22:25 hrs. (05 trips )
Stoppages include Sadulpur Junction, Loharu, Chirawa, Jhunjhunu, Nawalgarh, Sikar Junction, Ringas Junction, Jaipur Junction, Durgapura, Sawai Madhopur, Kota, Bhawani Mandi, Nagda, Ratlam, Godhra, Vadodara, Bharuch, Surat, Valsad, Vapi, Vasai Road, Kalyan, Lonavala and Chinchwad.
3) Bikaner-Sainagar Shirdi-Bikaner Weekly Special Train (10-10 trips)
Train No. 04715 Bikaner-Sainagar Shirdi Weekly Special Train will depart from Bikaner every Saturday from September 27 to November 29 at 13:30 pm and reach Sainagar Shirdi on the next day Sunday at 19:00 pm (10 trips)
Train No. 04716 Sainagar Shirdi-Bikaner Weekly Special Train will depart from Sainagar Shirdi every Sunday from September 28 to November 30 at 19:35 pm and reach Bikaner on the third day at 05:00 am (10 trips)
Stoppages include Shri Dungargarh, Rajaldesar, Ratangarh Junction, Churu Junction, Fatehpur Shekhawati, Laxmangarh Sikar, Sikar Junction, Ringas Junction, Dhehar Ka Balaji, Jaipur Junction, Durgapura, Sawai Madhopur, Kota, Ramganj Mandi, Shamgarh, Nagda, Ujjain, Bhopal, Itarsi, Harda, Khandwa, Bhusaval and Manmad.