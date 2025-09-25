40 Trains Passing Via Bhopal Division To Be Affected From Nov 25 Due To Work At Jhansi Station; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Work will be carried out on Platform No. 3 of Veerangna Laxmibai Jhansi Station in the Jhansi Division of North Central Railway, involving the removal of the washable apron and laying of new ballast-free tracks.
Due to this work, the following trains will be affected from November 25, 2025, to January 8, 2026:
Trains to be cancelled from the originating station:
Train No. 64618 Lalitpur-Bina MEMU (Daily) will remain cancelled from November 25, 2025, to January 8, 2026.
Train No. 64617 Bina-Lalitpur MEMU (Daily) will remain cancelled from November 25, 2025, to January 8, 2026.
Train No. 05073 Bengaluru City-Lalkuan (Weekly, Tuesday) will remain cancelled from December 2, 2025, to January 6, 2026.
Train No. 05074 Lalkuan-Bengaluru City (Weekly, Saturday) will remain cancelled from November 29, 2025, to January 3, 2026.
Train No. 07363 Hubli-Yoga Nagari Rishikesh (Weekly, Monday) will remain cancelled from November 24, 2025, to January 5, 2026.
Train No. 07364 Yoga Nagari Rishikesh-Hubli (Weekly, Thursday) will remain cancelled from November 27, 2025, to January 8, 2026.
Train No. 05559 Raxaul-Udhna (Weekly, Saturday) will remain cancelled from November 29, 2025, to January 3, 2026.
Train No. 05560 Udhna-Raxaul (Weekly, Sunday) will remain cancelled from November 30, 2025, to January 4, 2026.
Train No. 06597 Yeshwantpur-Yoga Nagari Rishikesh (Weekly, Thursday) will remain cancelled from November 27, 2025, to January 1, 2026.
Train No. 06598 Yoga Nagari Rishikesh-Yeshwantpur (Weekly, Saturday) will remain cancelled from November 29, 2025, to January 3, 2026.
Train No. 09043 Bandra Terminus-Barhni (Weekly, Sunday) will remain cancelled from November 30, 2025, to January 4, 2026.
Train No. 09044 Barhni-Bandra Terminus (Weekly, Monday) will remain cancelled from December 1, 2025, to January 5, 2026.
Train No. 07075 Hyderabad-Gorakhpur (Weekly, Friday) will remain cancelled from November 28, 2025, to January 2, 2026.
Train No. 07076 Gorakhpur-Hyderabad (Weekly, Sunday) will remain cancelled from November 30, 2025, to January 4, 2026.
Trains subject to diversion:
Train No. 12172 Haridwar-Lokmanya Tilak Terminus will operate via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from November 28, 2025, to January 6, 2026.
Train No. 22456 Kalka-Sainagar Shirdi will operate via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from November 27, 2025, to January 4, 2026.
Train No. 12214 Delhi Sarai Rohilla-Yeshwantpur will operate via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from December 1, 2025, to January 5, 2026.
Train No. 12754 Hazrat Nizamuddin-Nanded will run via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from November 26, 2025, to January 7, 2026.
Train No. 16318 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Kanyakumari will run via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from November 24, 2025, to January 5, 2026.
Train No. 20494 Chandigarh-Madurai will run via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from November 28, 2025, to January 5, 2026.
Train No. 16032 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Chennai Central will run via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from November 25, 2025, to January 6, 2026.
Train No. 16788 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Tirunelveli will run via Mathura-Bayana-Sagaria-Ruthiyai-Bina from November 27, 2025, to January 1, 2026.
Train No. 14314 Bareilly-Lokmanya Tilak Terminus (Weekly) will run via Gwalior-Guna-Bina from November 29, 2025, to January 3, 2026.
Train No. 14320 Bareilly-Indore (Weekly) will run via Gwalior-Guna-Bina from November 26, 2025, to January 7, 2026.
Train No. 12162 Agra Cantt.-Lokmanya Tilak Terminus will run via Gwalior-Guna-Bina from November 29, 2025, to January 3, 2026.
Train No. 22706 Jammu Tawi-Tirupati will run via Gwalior-Guna-Bina from November 28, 2025, to January 2, 2026.
Train No. 12752 Jammu Tawi-Nanded will run via Gwalior-Guna-Bina from November 30, 2025, to January 4, 2026.
Train No. 22408 Hazrat Nizamuddin-Ambikapur will run via Gwalior-Guna-Bina from November 25, 2025, to January 6, 2026.
Train No. 11078 Jammu Tawi-Pune will run via Gwalior-Guna-Bina from November 24, 2025, to January 7, 2026.
Train No. 09466 Darbhanga-Ahmedabad will run via Kanpur-Etawah-Gwalior-Guna from December 1, 2025, to January 5, 2026.
Train No. 09465 Ahmedabad-Darbhanga will run via Kanpur-Etawah-Gwalior-Guna from November 28, 2025, to January 2, 2026.
Train No. 22129 Lokmanya Tilak Terminus-Ayodhya Cantt. will run via Lalitpur-Khajuraho-Mahoba from November 25, 2025, to January 6, 2026.
Train No. 22130 Ayodhya Cantt.-Lokmanya Tilak Terminus will run via Lalitpur-Khajuraho-Mahoba from November 26, 2025, to January 7, 2026.
Train No. 04155 Subedarganj-Udhna.