SFA Championships: Dhanishtha Clinches Under-12 Girls' Vault Table Gold

Dhanistha Ugalmugle of Sharda Mandir High School clinched the under-12 girls' vault table gold in the SFA Championships.
Riya Thasale of VN Sule Guruji English Medium School bagged the silver while Sarah Dohadwalla of Villa Theresa High School took the bronze.
Sports: Gymnastics
Category: U-12 Girls (Vault Table)
Gold: Dhanishta Ugalmugle, Sharda Mandir High School
Silver: Riya Thasale, V.N. Sule Guruji English Medium school
Bronze: Sarah Dohadwalla, Villa Theresa High School
Category: U-8 Girls (Floor Exercise)
Gold: Ridhima Mehta, The Green Acres Academy
Silver: Ziya Kanthawala, Podar ORT
Bronze: Hiya Gala - JBCN International School
Category: U-8 Girls (Balancing Beam)
Gold: Shanaya Parekh, JBCN International School, Parel
Silver: Manushi Karvat, The Universal High School, Ghatkopar
Bronze: Shanaya Roy - VCW Arya Vidya Mandir, Bandra East
Category: U-12 Girls (Uneven Bar)
Gold: Pahel Shah, Met Rishikul Vidyalaya
Silver: Tiara Shah, Villa Theresa High School
Bronze: Naquiyah Mercha…