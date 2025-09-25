 Indore Commodities Buzz Of September 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Indore Commodities Buzz Of September 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Thursday, September 25, 2025, 05:10 PM IST
Date – September 25, 2025, Thursday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,800

Toor Maharashtra Rs 6,500 – Rs 6,600

Toor Karnataka Rs 6,600 - Rs 6,700

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,300

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000

Raida Rs 6,600

Soyabean Best Rs 4,350

Gold (24K) Rs 110,780 (10 grams)

Silver Rs 1,50,000 (per kg)

