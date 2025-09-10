 Indore Commodities Buzz Of September 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeTopnewsIndore Commodities Buzz Of September 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of September 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, September 10, 2025, 04:12 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of September 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – September 10, 2025, Wednesday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,100

Toor Maharashtra Rs 6,600 – Rs 6,700

FPJ Shorts
Bayrou Out, Lecornu In - Macron Appoints New PM In 24 Hours
Bayrou Out, Lecornu In - Macron Appoints New PM In 24 Hours
Kathmandu Airport Reopens Amid Nepal Unrest As Army Imposes Curfew, Confirms Looting And Arson Arrests
Kathmandu Airport Reopens Amid Nepal Unrest As Army Imposes Curfew, Confirms Looting And Arson Arrests
Asia Cup 2025: Why Are India vs Pakistan Match Tickets Not Sold Out Yet? Report Reveals Reason
Asia Cup 2025: Why Are India vs Pakistan Match Tickets Not Sold Out Yet? Report Reveals Reason
'If I Want To Go On A Date...': Holger Rune Responds After Anna Kalinskaya Accuses Him Of Sending Repeated Unwanted Messages; Video
'If I Want To Go On A Date...': Holger Rune Responds After Anna Kalinskaya Accuses Him Of Sending Repeated Unwanted Messages; Video

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh July 23 Weather Update: State Braces For Heavy Rain; Orange Alert In 10 Districts
article-image

Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,550

Gold (24K) Rs 105,000 (10 grams)

Silver Rs 1,40,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

France: 'Block Everything' Protests Shut Paris, Other Major Cities As Agitators Resort To Violence;...

France: 'Block Everything' Protests Shut Paris, Other Major Cities As Agitators Resort To Violence;...

Nepal Billionaire Upendra Mahato's House Looted, Vandalised By Gen-Z Protestors - VIDEO

Nepal Billionaire Upendra Mahato's House Looted, Vandalised By Gen-Z Protestors - VIDEO

Kathmandu Airport Reopens Amid Nepal Unrest As Army Imposes Curfew, Confirms Looting And Arson...

Kathmandu Airport Reopens Amid Nepal Unrest As Army Imposes Curfew, Confirms Looting And Arson...

'Stop Taking Mumbaikars For Granted': Rupali Ganguly Slams BMC Over Mumbai Metro Work After Being...

'Stop Taking Mumbaikars For Granted': Rupali Ganguly Slams BMC Over Mumbai Metro Work After Being...

'Modi Jaisa Sarkar...': BJP Targets Congress For 'Projecting' Rahul Gandhi As 'Gen Z S#X Symbol'...

'Modi Jaisa Sarkar...': BJP Targets Congress For 'Projecting' Rahul Gandhi As 'Gen Z S#X Symbol'...