Bhopal Power Cut September 1: Power To Remain Disrupted In Bhopal Memorial Hospital, Shri Ram Colony, Jawahar Chowk & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Electricity Department has announced a scheduled power cut in different parts of Bhopal on September 1, 2025, due to departmental work.
Residents in various colonies across Chawni Road and Fakhirpura expect power cuts during the specified hours.
The supply will remain shut in the following areas:
(East)
Areas: Bhopal Memorial Hospital, Navibagh, Panchvati, Maya Enclave, Parasia, Sanjeev Nagar, Alcazer Garden, Karond Chouraha, Nishatpura Thana, Vivekanand Colony, Braj Colony, Ratan Colony, Kakda Alankaar, Paras Heights, Ring Garden, Shubh Business Zone, Koral Kasa, Sukh Sagar, Premier Arjit, Fiza Colony, Karond Mandi, Devki Nagar, Janta Colony, Janta Quarters, CIAI, IISS, Vyanjan Dhaba, Mittal College, Amaltas Colony, Pooja Colony (Berasiya Road), Royal Homes, Peoples Mall, Kalyan Hospital.
Time: 10:30 hrs to 15:30 hrs
Reason: Dismantling of overhead conductors and OPGW.
(West)
Areas: Sneha Nagar, Mohini Deep, Aranya Enclave, Shri Ram Colony.
Time: 10:00 hrs to 14:00 hrs
Reason: Departmental work.
(Kolar)
Areas: BDA Colony E-Sector, Petrol Pump.
Time: 10:00 hrs to 14:00 hrs
Reason: Departmental work.
Additional Kolar Area
Areas: HT Connection URC Construction, RML Buildcon, Mahindra Ample, L&T Store Yard, Sports Club and nearby areas.
Time: 10:00 hrs to 15:00 hrs
Reason: Departmental work.
(South)
Areas: MP MLA Quarters, Jawahar Chowk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshini.
Time: 10:00 hrs to 15:00 hrs
Reason: Departmental work.
Additional South Area
Areas:Van Vihar.
Time: 10:00 hrs to 14:00 hrs
Reason: Departmental work.