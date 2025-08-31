 West Central Railway Announces 11 Bi-Weekly Puja Special Service For Festive Rush
West Central Railway Announces 11 Bi-Weekly Puja Special Service For Festive Rush

This train will have 22 coaches including 1 Second AC, 2 Third AC, 13 Sleeper Class, 4 General Class, and 2 SLRD coaches.

Staff ReporterUpdated: Sunday, August 31, 2025, 07:39 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The Railway Administration is providing better facilities to passengers during the festive season. In this series, West Central Railway has decided to run 11 trips each of a Puja Special Train bi-weekly between Rani Kamalapati and Danapur to clear additional passenger traffic and ensure convenience during Durga Puja, Diwali, and Chhath Puja festivals.

This train will depart from Rani Kamalapati of West Central Railway and will go to its destination via Narmadapuram, Itarsi, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni, Maihar, and Satna stations. The detailed halts of this special train are as follows:

Train No. 01667 Rani Kamalapati–Danapur Puja Special

Runs bi-weekly on Saturdays and Tuesdays from September 27 to November 1, 2025.

Departure from Rani Kamalapati at 14:25 hrs, reaching:

Narmadapuram – 15:25 hrs

Itarsi – 15:55 hrs

Pipariya – 17:10 hrs

Gadarwara – 17:45 hrs

Narsinghpur – 18:25 hrs

Jabalpur – 19:25 hrs

Sihora Road – 20:10 hrs

Katni – 21:20 hrs

Maihar – 22:10 hrs

Satna – 22:45 hrs

Arrival at Danapur the next day (Sunday/Wednesday) at 08:45 hrs.

Train No. 01668 Danapur–Rani Kamalapati Puja Special

Runs bi-weekly on Sundays and Wednesdays from September 28 to November 2, 2025.

Departure from Danapur at 11:00 hrs, reaching:

Prayagraj Chheoki – 20:30 hrs

Satna – 00:55 hrs (next day)

Maihar – 01:28 hrs

Katni – 02:30 hrs

Sihora Road – 03:13 hrs

Jabalpur – 03:50 hrs

Narsinghpur – 05:00 hrs

Gadarwara – 05:30 hrs

Pipariya – 06:00 hrs

Itarsi – 07:10 hrs

Narmadapuram – 07:48 hrs

Arrival at Rani Kamalapati at 08:55 hrs (Monday/Thursday).

Halts of the train in both directions include: Narmadapuram, Itarsi, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pandit Deendayal Upadhyay Junction, Buxar, and Ara stations.

