West Central Railway Announces 11 Bi-Weekly Puja Special Service For Festive Rush

Bhopal (Madhya Pradesh): The Railway Administration is providing better facilities to passengers during the festive season. In this series, West Central Railway has decided to run 11 trips each of a Puja Special Train bi-weekly between Rani Kamalapati and Danapur to clear additional passenger traffic and ensure convenience during Durga Puja, Diwali, and Chhath Puja festivals.
This train will depart from Rani Kamalapati of West Central Railway and will go to its destination via Narmadapuram, Itarsi, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni, Maihar, and Satna stations. The detailed halts of this special train are as follows:
Train No. 01667 Rani Kamalapati–Danapur Puja Special
Runs bi-weekly on Saturdays and Tuesdays from September 27 to November 1, 2025.
Departure from Rani Kamalapati at 14:25 hrs, reaching:
Narmadapuram – 15:25 hrs
Itarsi – 15:55 hrs
Pipariya – 17:10 hrs
Gadarwara – 17:45 hrs
Narsinghpur – 18:25 hrs
Jabalpur – 19:25 hrs
Sihora Road – 20:10 hrs
Katni – 21:20 hrs
Maihar – 22:10 hrs
Satna – 22:45 hrs
Arrival at Danapur the next day (Sunday/Wednesday) at 08:45 hrs.
Train No. 01668 Danapur–Rani Kamalapati Puja Special
Runs bi-weekly on Sundays and Wednesdays from September 28 to November 2, 2025.
Departure from Danapur at 11:00 hrs, reaching:
Prayagraj Chheoki – 20:30 hrs
Satna – 00:55 hrs (next day)
Maihar – 01:28 hrs
Katni – 02:30 hrs
Sihora Road – 03:13 hrs
Jabalpur – 03:50 hrs
Narsinghpur – 05:00 hrs
Gadarwara – 05:30 hrs
Pipariya – 06:00 hrs
Itarsi – 07:10 hrs
Narmadapuram – 07:48 hrs
Arrival at Rani Kamalapati at 08:55 hrs (Monday/Thursday).
This train will have 22 coaches including 1 Second AC, 2 Third AC, 13 Sleeper Class, 4 General Class, and 2 SLRD coaches.
Halts of the train in both directions include: Narmadapuram, Itarsi, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pandit Deendayal Upadhyay Junction, Buxar, and Ara stations.