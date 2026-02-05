MSSA Girls Cricket: Parag English School Batter, Vedika Nikam, Smashes 76 off 39 Balls

Vedika Kadam of Parag English School |

Parag English School batter, Vedika Nikam smashed 76 off 39 balls to help her school beat St. Columba School by 32 runs in the Manoramabai Apte Trophy Girls Under 16 Dream Sports MSSA Annual Inter School Cricket Tournament at Somaiya Ground Sion on Thursday.

Thanks to opener Vedika's swashbuckling knock that included 11 boundaries, Parag scored an imposing 121-1 in 10 overs. Parag bowlers later restricted St. Columba to 89-0 in their 10 overs despite Aarya Wajge scoring unbeaten 51.

St Rock High School thrashed National English High School by nine wickets at Ghatkopar Jolly Gymkhana. National scored 76-3 in 10 overs with Aarya Kolte making 25 runs and Kanika Bhavkar contributing 22 runs. Astha Jadhav, snapped up (2-14) in her two overs. In reply, St. Rock High School chased down their total in a comfortable manner, 77-1 in 8.2 overs. Opening batter Pari Varma top scored with unbeaten 42 in 29 deliveries.

Shardashram Vidyamandir defeated Oxford Public School by 80 runs at Somaiya Ground, Sion. Shardashram smashed 110-2 in their allotted 10 overs. Ria Thakur top scored with a great 62 off 31 balls and Aashira Patil scored 38 runs. Left arm medium pacer, Harshita Indulkar picked (2-46) in her five overs. In reply, Oxford Public were bundled out for 30-5 in 10 overs. Kartika Poojari picked two wickets.

Maysa Agwan of KEM High School |

KEM High School also beat Vasant Vihar High School by 71 runs at Somaiya Ground, Sion. KEM put up 97-0 in 10 overs as Maysa Agwan scored unbeaten 55. Avani Vengurlekar also scored 31 in 23 balls. In reply, Vasant Vihar were 26 all out in 8.5 overs. Avani, Tirtha Thorat, and Rutva Narkar grabbed two wickets each.

Brief Scores

National English High School: 76-3 in 10 overs (Aarya Kolte 25, Karnika Bavkar 22; Astha Jadhav 2/14) lost to St. Rock High School: 77-1 in 8.2 overs (Pari Varma 42*) by 9 wkts.

Shardashram Vidyamandir: 110-2 in 10 overs (Ria Thakur 62, Aashira Patil 38, Harshita Indulkar 2/46) beat Oxford Public School: 30-5 in 10 overs by 80 runs.

K.E.M High School: 97-0 in 10 overs (Maysa Agwan 55*, Avani Vengurlekar 31*) beat Vasant Vihar High School: 26 all out in 8.5 overs (Avani Vengurlekar 2/3, Tirtha Thorat 2/6) by 71 runs.

St. Joseph Convent High School Bandra: 51-4 in 10 overs (Tanvita Yuvraja 25) lost to Sri Ma Vidyalaya Thane: 52-4 in 7.1 overs (Vallari Deshmukh 22*; Rutuja Wandhe 2/28, Iliyana Lopez 2/22) by 6 wkts.

Parag English School: 121-1 in 10 overs (Vedika Nikam 76 beat St. Columba School: 89/0 in 10 overs (Aarya Wajge 51*, Kasturi Shah 26*) by 32 runs