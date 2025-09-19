 MSSA Football: Don Bosco Matunga And Borivali Advance Into Next Round
St. Stanislaus Bandra, Thakur Public Kandivali and St. Mary's ICSE, B Mazagon also register wins in Boys Under-16 Ahmad Sailor Knock-out Tournament

Irfan HajiUpdated: Friday, September 19, 2025, 08:42 PM IST
Representational pic

Don Bosco Matunga thrashed Chatrabhuj Narsee Kandivali 3-0 in the Boys Under-16 Ahmad Sailor Knock-Out MSSA Inter School Football Tournament held at Wings Sports Centre Ground Bandra West on Friday. Avanish Bhaigade scored a brace and Prajeet Vinayagamoorthy also netted one as Bosco boys ended the campaign of high-flying Chatrabhuj.

Don Bosco Borivali also advanced with 1-0 win over St. Paul Dadar. Daniel Vaz scored the decisive goal.

St. Stanislaus Bandra ovecame a tough challenge from Christ Church to prevail via tie-breaker. Thakur Public Kandivali thrashed Jamnabai Narsee International Juhu 3-0 in another match. Aadi Tembulkar, Arnav Singh and Aryan Bogane scored goals for Thakur Public School in an convincing win. St. Mary's ICSE, B Mazagon defeated Universal School Dahisar 2-0 with goals from Arius Dadiburjur and Behram Hakhamaneshy.

Results

Boys 16-ASKO

Don Bosco Borivali (Daniel Vaz) (1) Beat st. Paul (Dadar) (0).

St. Stanislaus (Bandra) (Ayush Ramugade, Rohan Prajapati, Haadi Shaikh) Full Time score 0-0 Beat via tie Breaker 3-1 Christ Church (Umar Khan) (1)

Don Bosco (Matunga) (Avanish Bhaigade 2, Prajeet Vinayagamoorthy) (3) Beat Chatrabhuj Narsee (Kandivali) (0).

Thakur public (Kandivali) (Aadi Tembulkar, Arnav Singh, Aryan Bogane) Beat Jamnabai Narsee Int. (Juhu) (0).

St. Mary's, ICSE, B (Mazagon) (Arius Dadiburjur, Behram Hakhamaneshy) (2) beat Universal School (Dahisar)(0).

