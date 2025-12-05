Harris Shield 2025: Al Barkaat MMI Beats Parle Tilak Vidyalaya By Innings And 125 Runs

Representational pic |

Al Barkaat Malik Muhammad Islam English School, Kurla thrashed Parle Tilak Vidyalaya by an innings and 125 runs in the second round of Super League Harris Shield MSSA U-16 Inter-School cricket tournament at Worli Sports Club on Friday.

Al Barkaat MMI made 356/7 declared in their first innings as Armaan Patel scored a hundred and Akash Mangde hit 83 runs. Pradnyankumar also scored unbeaten 63.

Parle Tilak were bundled out for 108 runs, as slow left arm spinner Aditya Pandey claimed five wickets haul. In their second innings, after following on, Aditya Pandey‘s snapped five wickets haul again and his colleague off spinner Abrar Shaikh took three wickets to bowl out Parle Tilak for 123.

In the other match played at Parsee Gymkhana, General Education Academy took a first innings lead against Dnyandeep Seva Mandal and the game ended in a draw. General Education Academy made 288 all out in 67.2 overs with Arnav Patil (83) and Aarush Kolhe (53) striking half centuries.

Dnyandeep Seva Mandal were 223 all out in 67.1 overs in response, Chirag Luhach made unbeaten 60 and captain Virat Yadav added valuable 43 runs. Leggie Aarush Kolhe took 3/56. General education Academy were 137/3 in 27 overs at stumps on the second and last day. Sparsh Gholap hit unbeaten 82 and Aarush Kolhe made unbeaten 46.

Brief Scores

Al Barkaat MMI: 356/7d in 70.4 overs (Armaan Patel 100, Akash Mangde 83, Pradnyankumar 63*, Arhaan Syed 44) beat Parle Tilak Vidyalaya English Med.: 108 all out in 44.1 overs (Aditya Pandey 5/42) & 123 all out in 33.1 overs (Aditya Pandey 5/61, Abrar Shaikh 3/31) by an innings & 125 runs.

General Education Academy: 288 all out in 67.2 overs (Arnav Patil 83, Aarush Kolhe 53, Shardul Fagare 47, Tanay Prasad 38; Golu Pal 6/71) & 137/3 in 27 overs (Sparsh Gholap 82*, Aarush Kolhe 46*), drew with Dnyandeep Seva Mandal: 223 all out in 67.1 overs (Chirag Luhach 60*, Virat Yadav 43; Aarush Kolhe 3/56)

U-14 Giles Shield

Mxville School Borivali: 220/4 (Heet Akola 56, Elmer Rodriques 49; Shaurya Malekar 3/48) lost to St. Mary’s SSC Mazgaon: 224/2 (Arshiyan Shaikh 181) by 8 wkts.

Saraswati Mandir High School Mahim : 78 all out (Shayan Ansari 3/5) lost to Anjuman I-Islam Allana English: 81/2 by 8 wkts

Lakshdham High School: 164 all out (Mithun Raja 62, Dhruv Zagade 50; Sai Nikam 5/56) beat St. Domnic Savio School: 39 all out (Mithun Raja 7/15) by 125 runs.

Sulochanabai Singhania School: 219 all out (Arya Gajra 56, Avyaan Shelke 38, Advait Kachraj 34; Parva Chauhan 4/38) beat Amulak Amichand International: 96 all out by 123 runs.

Hiranandani Foundation Thane : 181/9 (Atharva Kurale 38*; Saurabh Patekar 6/77) lost to St. Xavier’s School Bhandup: 182/9 (Ansh More 51, Shaurya Rane 36; Khitij Wankhade 3/35) by 1 wkt.

St. Mary’s ICSE: 144 all out (Aarav Patil 31; Reyansh Sawant 5/25) lost to Bombay Scotish Mahim: 145/7 (Veer Datwani 46; Aaradhya Pawar 4/48) by 3 wkts.