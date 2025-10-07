 Traffic Diverted On Chhatrapati Sambhajinagar–Paithan Road Due To NHAI Four-Laning Work
Traffic Diverted On Chhatrapati Sambhajinagar–Paithan Road Due To NHAI Four-Laning Work

Chhatrapati Sambhajinagar: The National Highway Authority of India (NHAI) has undertaken the four-lane work of the National Highway No. 752 between Chhatrapati Sambhajinagar and Paithan. Hence, the traffic on this road has been diverted to the alternate routes till October 18.

The traffic coming from Kachner – Nijalgaon – Bidkin DMIC – Nijalgaon Phata towards Chhatrapati Sambhajinagar will be diverted towards Kachner – Nijalgaon – Bikdin DMIC – Endurance Company – Shekta Phata – Bidkin towards Chhatrapati Sambhajinagar.

The vehicles coming from Chhatrapati Sambhajinagar – Nijalgaon Phata – Bidkin – Nijalgaon Phata – Bidkin DMIC – Nijalgaon towards Kachner will opt for Chhatrapati Sambhajinagar – Nijalgaon Phata – Bidkin – Shekta Phata – Endurance Company – Bidkin DMIC – Nijalgaon towards Kachner.

The vehicles coming from Waluj – Shendurwada – Shekta – Shekta Phata – Bidkin – Nijalgaon towards Kachner will opt for Waluj – Shendurwada – Shekta – Shekta Phata – Endurance Company – Bidkin DMIC – Nijalgaon towards Kachner.

The vehicles coming from Kachner – Nijalgaon – Bidkin DMIC – Nijalgaon Phata – Bidkin – Shekta Phata – Shekta towards Waluj can opt for Kachner – Nijalgaon – Bidkin DMIC – Endurance Company – Shekta Phata – Shekta – Shendurwada towards Waluj.

Superintendent of Police (SP) Dr Vinaykumar Rathod has mentioned that the aforesaid order will be implemented till October 18 due to the ongoing road work. 

