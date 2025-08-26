Mumbai News: Western Railway Extends Trips Of 15 Weekly Special Trains Until December 2025 – Check Full List

Mumbai: For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, Western Railway has extended the trips of 15 pairs of Weekly Special trains on existing composition, path and timings.
Full List of Extended Trains
1. Train No. 09075 Mumbai Central – Kathgodam special has been extended upto 31st December, 2025. Similarly, Train No. 09076 Kathgodam – Mumbai Central Special has been extended upto 1st January, 2026.
2. Train No. 09185 Mumbai Central – Kanpur Anwarganj special has been extended upto 28th December, 2025. Similarly, Train No. 09186 Kanpur Anwarganj – Mumbai Central Special has been extended upto 29th December, 2025.
3. Train No. 09043 Bandra Terminus – Barhni special has been extended upto 28th December, 2025. Similarly, Train No. 09044 Barhni – Bandra Terminus Special has been extended upto 29th December, 2025.
4. Train No. 02200 Bandra Terminus – Virangana Lakshmibai Jhansi superfast special has been extended upto 27th December, 2025. Similarly, Train No. 02199 Virangana Lakshmibai Jhansi – Bandra Terminus superfast Special has been extended upto 25th December, 2025.
5. Train No. 04126 Bandra Terminus – Subedarganj superfast special has been extended upto 30th December, 2025. Similarly, Train No. 04125 Subedarganj – Bandra Terminus superfast Special has been extended upto 29th December, 2025.
6. Train No. 04156 Udhna – Subedarganj special has been extended upto 30th December, 2025. Similarly, Train No. 04155 Subedarganj – Udhna Special has been extended upto 29th December, 2025.
7. Train No. 09025 Valsad - Danapur special has been extended upto 29th December, 2025. Similarly, Train No. 09026 Danapur - Valsad Special has been extended upto 30th December, 2025.
8. Train No. 09007 Valsad – Khatipura special has been extended upto 30th October, 2025. Similarly, Train No. 09008 Khatipura – Valsad Special has been extended upto 31st October, 2025.
9. Train No. 09059 Udhna – Khurda Road special has been extended upto 31st December, 2025. Similarly, Train No. 09060 Khurda Road – Udhna Special has been extended upto 2nd January, 2026.
10. Train No. 09117 Udhna – Subedarganj special has been extended upto 26th December, 2025. Similarly, Train No. 09118 Subedarganj –Udhna Special has been extended upto 27th December, 2025
11. Train No. 09039 Udhna – Dhanbad special has been extended upto 26th December, 2025. Similarly, Train No. 09040 Dhanbad –Udhna Special has been extended upto 28th December, 2025
12. Train No. 09031 Udhna - Jaynagar special has been extended upto 28th December, 2025. Similarly, Train No. 09032 Jaynagar - Udhna Special has been extended upto 29th December, 2025.
13. Train No. 09045 Udhna - Patna special has been extended upto 26th December, 2025. Similarly, Train No. 09046 Patna - Udhna Special has been extended upto 27th December, 2025.
14. Train No. 09195 Vadodara – Mau special has been extended upto 29th December, 2025. Similarly, Train No. 09196 Mau - Vadodara Special has been extended upto 30th December, 2025.
15. Train No. 09343 Dr Ambedkar Nagar - Patna special has been extended upto 25th December, 2025. Similarly, Train No. 09344 Patna – Dr Ambedkar Nagar Special has been extended upto 26th December, 2025.
Booking Information
The booking for extended trips of Train Nos. 09075, 09185, 09043, 02200, 04126, 04156, 09025, 09007, 09059, 09117, 09039, 09031, 09045, 09195 & 09343 opens from 28th August, 2025 at PRS counters & on IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and composition, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in