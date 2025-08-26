 Mumbai News: Western Railway Extends Trips Of 15 Weekly Special Trains Until December 2025 – Check Full List
e-Paper Get App
HomeMumbaiMumbai News: Western Railway Extends Trips Of 15 Weekly Special Trains Until December 2025 – Check Full List

Mumbai News: Western Railway Extends Trips Of 15 Weekly Special Trains Until December 2025 – Check Full List

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, Western Railway has extended the trips of 15 pairs of Weekly Special trains on existing composition, path and timings.

Kamal MishraUpdated: Tuesday, August 26, 2025, 05:59 PM IST
article-image
Western Railway extends trips of 15 Weekly Special trains till December 2025 to meet festive and travel demand | Representational Image

Mumbai: For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, Western Railway has extended the trips of 15 pairs of Weekly Special trains on existing composition, path and timings.

Full List of Extended Trains

1. Train No. 09075 Mumbai Central – Kathgodam special has been extended upto 31st December, 2025. Similarly, Train No. 09076 Kathgodam – Mumbai Central Special has been extended upto 1st January, 2026.

2. Train No. 09185 Mumbai Central – Kanpur Anwarganj special has been extended upto 28th December, 2025. Similarly, Train No. 09186 Kanpur Anwarganj – Mumbai Central Special has been extended upto 29th December, 2025.

FPJ Shorts
KFin Technologies Pays ₹87.7 Lakh To Sebi To Settle RTA Rule Violation Case
KFin Technologies Pays ₹87.7 Lakh To Sebi To Settle RTA Rule Violation Case
Pune's Sahyadri Hospital Temporarily Halts Liver Transplant Programme After Couple's Death
Pune's Sahyadri Hospital Temporarily Halts Liver Transplant Programme After Couple's Death
UK Government Opens Applications For Commonwealth Shared Scholarships 2025; Check Eligibility, Benefits, Process
UK Government Opens Applications For Commonwealth Shared Scholarships 2025; Check Eligibility, Benefits, Process
Maharashtra News: MLA Prashant Thakur Trophy Elocution Competition 2025 Concludes In Panvel With Record 16,887 Student Participants
Maharashtra News: MLA Prashant Thakur Trophy Elocution Competition 2025 Concludes In Panvel With Record 16,887 Student Participants

3. Train No. 09043 Bandra Terminus – Barhni special has been extended upto 28th December, 2025. Similarly, Train No. 09044 Barhni – Bandra Terminus Special has been extended upto 29th December, 2025.

4. Train No. 02200 Bandra Terminus – Virangana Lakshmibai Jhansi superfast special has been extended upto 27th December, 2025. Similarly, Train No. 02199 Virangana Lakshmibai Jhansi – Bandra Terminus superfast Special has been extended upto 25th December, 2025.

5. Train No. 04126 Bandra Terminus – Subedarganj superfast special has been extended upto 30th December, 2025. Similarly, Train No. 04125 Subedarganj – Bandra Terminus superfast Special has been extended upto 29th December, 2025.

6. Train No. 04156 Udhna – Subedarganj special has been extended upto 30th December, 2025. Similarly, Train No. 04155 Subedarganj – Udhna Special has been extended upto 29th December, 2025.

7. Train No. 09025 Valsad - Danapur special has been extended upto 29th December, 2025. Similarly, Train No. 09026 Danapur - Valsad Special has been extended upto 30th December, 2025.

8. Train No. 09007 Valsad – Khatipura special has been extended upto 30th October, 2025. Similarly, Train No. 09008 Khatipura – Valsad Special has been extended upto 31st October, 2025.

9. Train No. 09059 Udhna – Khurda Road special has been extended upto 31st December, 2025. Similarly, Train No. 09060 Khurda Road – Udhna Special has been extended upto 2nd January, 2026.

10. Train No. 09117 Udhna – Subedarganj special has been extended upto 26th December, 2025. Similarly, Train No. 09118 Subedarganj –Udhna Special has been extended upto 27th December, 2025

11. Train No. 09039 Udhna – Dhanbad special has been extended upto 26th December, 2025. Similarly, Train No. 09040 Dhanbad –Udhna Special has been extended upto 28th December, 2025

12. Train No. 09031 Udhna - Jaynagar special has been extended upto 28th December, 2025. Similarly, Train No. 09032 Jaynagar - Udhna Special has been extended upto 29th December, 2025.

13. Train No. 09045 Udhna - Patna special has been extended upto 26th December, 2025. Similarly, Train No. 09046 Patna - Udhna Special has been extended upto 27th December, 2025.

14. Train No. 09195 Vadodara – Mau special has been extended upto 29th December, 2025. Similarly, Train No. 09196 Mau - Vadodara Special has been extended upto 30th December, 2025.

15. Train No. 09343 Dr Ambedkar Nagar - Patna special has been extended upto 25th December, 2025. Similarly, Train No. 09344 Patna – Dr Ambedkar Nagar Special has been extended upto 26th December, 2025.

Also Watch:

Read Also
Western Railway To Run Mumbai–Bhavnagar Special Train During Festive Season
article-image

Booking Information

The booking for extended trips of Train Nos. 09075, 09185, 09043, 02200, 04126, 04156, 09025, 09007, 09059, 09117, 09039, 09031, 09045, 09195 & 09343 opens from 28th August, 2025 at PRS counters & on IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and composition, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in

Follow us on

RECENT STORIES

Maharashtra News: MLA Prashant Thakur Trophy Elocution Competition 2025 Concludes In Panvel With...

Maharashtra News: MLA Prashant Thakur Trophy Elocution Competition 2025 Concludes In Panvel With...

Mumbai News: Western Railway Extends Trips Of 15 Weekly Special Trains Until December 2025 – Check...

Mumbai News: Western Railway Extends Trips Of 15 Weekly Special Trains Until December 2025 – Check...

Mumbai Real Estate News: Anil Kapoor And Son Harsh Varrdhan Buy ₹5 Crore Apartment In Bandra...

Mumbai Real Estate News: Anil Kapoor And Son Harsh Varrdhan Buy ₹5 Crore Apartment In Bandra...

IN PICS: Devotees Carry Lord Ganesha Idols From Lalbaug To Homes For Ganeshotsav Celebrations In...

IN PICS: Devotees Carry Lord Ganesha Idols From Lalbaug To Homes For Ganeshotsav Celebrations In...

Maharashtra Govt Launches Sanjivani Blood Group Registry App To Connect Donors And Recipients

Maharashtra Govt Launches Sanjivani Blood Group Registry App To Connect Donors And Recipients