Mumbai: Central Railway Announces Midnight Special Suburban Trains For Ganpati Festival - Details Inside

Central Railway will run special midnight suburban trains from CSMT to Kalyan/Thane and back for devotees travelling during the GANPATI FESTIVAL on 04th/05th September.2025 (Thursday/Friday Night) and 05th/06th September 2025 (Friday/Saturday Night) & 06/07th September 2025 (Saturday/Sunday Night) on the MAIN LINE between CSMT Mumbai and Kalyan.
On HARBOUR LINE Special Suburban trains will run from CSMT to Panvel and back on the day of GANPATI IMMERSION only on 06/07th September 2025 (Saturday/Sunday Night).
The special trains will halt at all stations between CSMT Mumbai and Kalyan/Thane/Panvel
CSMT-Kalyan Special will depart CSMT Mumbai at 01.40 am and arrive at Kalyan at 03.10 am
CSMT-Thane Special will depart CSMT Mumbai at 02.30 am and arrive at Thane at 03.30 am
CSMT-Kalyan Special will depart CSMT Mumbai at 03.25 am and arrive at Kalyan at 04.55 am
Kalyan-CSMT Special will depart Kalyan at 00:05 am and arrive at CSMT Mumbai at 01.30 am
Thane-CSMT Special will depart Thane at 01.00 am and arrive at CSMT Mumbai at 02.00 am
Thane-CSMT Special will depart Thane at 02.00 am and arrive at CSMT Mumbai at 03.00 am
On DOWN HARBOUR LINE (On 06/07th September midnight only)
CSMT-Panvel Special will depart CSMT Mumbai at 01.30 am and arrive at Panvel at 02.50 am.
CSMT-Panvel Special will depart CSMT Mumbai at 02.45 am and arrive at Panvel at 04.05 am
On UP HARBOUR LINE (On 06/07th September midnight only)
Panvel-CSMT Special will depart Panvel at 01.00 am and arrive at CSMT Mumbai at 02.20 am
Panvel-CSMT Special will depart Panvel at 01.45 am and arrive at CSMT Mumbai at 03.05 am
Passengers are requested to please note and avail these Ganpati Festival Special Suburban Train services.