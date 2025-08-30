 Mumbai: Central Railway Announces Midnight Special Suburban Trains For Ganpati Festival - Details Inside
e-Paper Get App
HomeMumbaiMumbai: Central Railway Announces Midnight Special Suburban Trains For Ganpati Festival - Details Inside

Mumbai: Central Railway Announces Midnight Special Suburban Trains For Ganpati Festival - Details Inside

Central Railway will run special midnight suburban trains from CSMT to Kalyan/Thane and back for devotees travelling during the GANPATI FESTIVAL on 04th/05th September.2025 (Thursday/Friday Night) and 05th/06th September 2025 (Friday/Saturday Night) & 06/07th September 2025 (Saturday/Sunday Night) on the MAIN LINE between CSMT Mumbai and Kalyan.

Kamal MishraUpdated: Saturday, August 30, 2025, 02:08 PM IST
article-image
Mumbai: Central Railway Announces Midnight Special Suburban Trains For Ganpati Festival - Details Inside | Representational Image

Central Railway will run special midnight suburban trains from CSMT to Kalyan/Thane and back for devotees travelling during the GANPATI FESTIVAL on 04th/05th September.2025 (Thursday/Friday Night) and  05th/06th September 2025 (Friday/Saturday Night) & 06/07th September 2025 (Saturday/Sunday Night) on the MAIN LINE between CSMT Mumbai and Kalyan.

On HARBOUR LINE Special Suburban trains will run from CSMT to Panvel and back on the day of GANPATI IMMERSION only on 06/07th September 2025 (Saturday/Sunday Night).

The special trains will halt at all stations between CSMT Mumbai and Kalyan/Thane/Panvel 

CSMT-Kalyan Special will depart CSMT Mumbai at 01.40 am and arrive at Kalyan at 03.10 am

FPJ Shorts
India's Air Passenger Traffic To Increase From 412 To 600 Million By FY30
India's Air Passenger Traffic To Increase From 412 To 600 Million By FY30
Odisha: 36-Year-Old Sanskrit Teacher Booked For Allegedly Sexually Harassing 7 Girl Students At Sundargarh School
Odisha: 36-Year-Old Sanskrit Teacher Booked For Allegedly Sexually Harassing 7 Girl Students At Sundargarh School
'Welcome To The Family': Esha Deol's Ex-Husband Bharat Takhtani CONFIRMS Relationship With Entrepreneur Meghna Lakhani, See PHOTOS
'Welcome To The Family': Esha Deol's Ex-Husband Bharat Takhtani CONFIRMS Relationship With Entrepreneur Meghna Lakhani, See PHOTOS
Arunachal Pradesh: Body Of Missing Class 8 Student Found In School Compound In Kra Daadi District
Arunachal Pradesh: Body Of Missing Class 8 Student Found In School Compound In Kra Daadi District
Read Also
Maratha Quota Protest Day 2: Heavy Traffic On Sion-Panvel Highway Near Vashi Bridge Due To Morcha In...
article-image

CSMT-Thane Special will depart CSMT Mumbai at 02.30 am and arrive at Thane at 03.30 am

CSMT-Kalyan Special will depart CSMT Mumbai at 03.25 am and arrive at Kalyan at 04.55 am

Kalyan-CSMT Special will depart Kalyan at 00:05 am and arrive at CSMT Mumbai at 01.30 am

Thane-CSMT Special will depart Thane at 01.00 am and arrive at CSMT Mumbai at 02.00 am

Thane-CSMT Special will depart Thane at 02.00 am and arrive at CSMT Mumbai at 03.00 am

Read Also
Ganeshotsav 2025: Union Home Minister Amit Shah Visits Lalbaugcha Raja In Mumbai | Video
article-image

On DOWN HARBOUR LINE (On 06/07th September midnight only)

CSMT-Panvel Special will depart CSMT Mumbai at 01.30 am and arrive at Panvel at 02.50 am.

CSMT-Panvel Special will depart CSMT Mumbai at 02.45 am and arrive at Panvel at 04.05 am

On UP HARBOUR LINE (On 06/07th September midnight only)

Panvel-CSMT Special will depart Panvel at 01.00 am and arrive at CSMT Mumbai at 02.20 am

Panvel-CSMT Special will depart Panvel at 01.45 am and arrive at CSMT Mumbai at 03.05 am

Passengers are requested to please note and avail these Ganpati Festival Special Suburban Train services.

Follow us on

RECENT STORIES

Maratha Protest Escalates In Mumbai As Manoj Jarange Patil Continues Indefinite Fast, Supporters...

Maratha Protest Escalates In Mumbai As Manoj Jarange Patil Continues Indefinite Fast, Supporters...

Mumbai: Central Railway Announces Midnight Special Suburban Trains For Ganpati Festival - Details...

Mumbai: Central Railway Announces Midnight Special Suburban Trains For Ganpati Festival - Details...

Maratha Quota Protest Day 2: Heavy Traffic On Sion-Panvel Highway Near Vashi Bridge Due To Morcha In...

Maratha Quota Protest Day 2: Heavy Traffic On Sion-Panvel Highway Near Vashi Bridge Due To Morcha In...

35-Year-Old Nagpur Trader Falls Victim To Betting Fraud, Loses ₹26 Lakh

35-Year-Old Nagpur Trader Falls Victim To Betting Fraud, Loses ₹26 Lakh

Ganeshotsav 2025: Union Home Minister Amit Shah Visits Lalbaugcha Raja In Mumbai | Video

Ganeshotsav 2025: Union Home Minister Amit Shah Visits Lalbaugcha Raja In Mumbai | Video