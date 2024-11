Chhathi Maiya Ki Aarti: Chhath Puja 2024 Aarti To Sing At Ghat; Hindi & English Lyrics (Video)

Chhath Puja 2024 | Canva

Chhath Puja, also called Surya Shashthi, Chhath, Chhathi and Daala Chhath, is an auspicious Hindu festival observed annually from the fourth day to the seventh day of the waxing phase of the Kartik month. During the Chhath festival, married women worship Chhathi Maiya and the Sun God near the ghat.

Chhath Puja holds religious significance to Hindus, particularly among North Indian communities and many others throughout India. During this four-day festival, married women observe a strict waterless fast to promote the well-being of their families and ensure the protection of their children. Along with worshipping God and offering bhog, devotees sing Chhathi Maiya aarti to do puja.

Here is 'Jai Chhathi Maiya' Aarti with Hindi and English Lyrics

'जय छठी मईया' Aarti in Hindi:

जय छठी मईया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥ जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥ जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥ जय॥

अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥ जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥ जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥ जय॥

ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥ जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥ जय॥

'Jai Chhathi Maiya' Aarti in English

Jai Chhathi Maiya, u je kerwa je farela khabad se, oh par suga medraaye.

Maarbo re sugwa dhanukh se, suga gire murjhaaye. Jai!

U je sugni je roeli viyog se, aadit hoee na sahay.

U je nariyar je farela khabad se, oh par suga medraaye. Jai!

Maarbo re sugwa dhanukh se, suga gire murjhaaye.

U je sugni je roeli viyog se, aadit hoee na sahay. Jai!

Amrudwa je farela khabad se, oh par suga medraaye.

Maarbo re sugwa dhanukh se, suga gire murjhaaye. Jai!

U je sugni je roeli viyog se, aadit hoee na sahay.

Sharifwa je farela khabad se, oh par suga medraaye. Jai!

Maarbo re sugwa dhanukh se, suga gire murjhaaye.

U je sugni je roeli viyog se, aadit hoee na sahay. Jai!

U je sewawa je farela khabad se, oh par suga medraaye.

Maarbo re sugwa dhanukh se, suga gire murjhaaye. Jai!

U je sugni je roeli viyog se, aadit hoee na sahay.

Sabhe phalwa je farela khabad se, oh par suga medraaye. Jai!

Maarbo re sugwa dhanukh se, suga gire murjhaaye.

U je sugni je roeli viyog se, aadit hoee na sahay. Jai!