Madhya Pradesh: Dancers of Indore bring laurels at All India Dance and Music Festival 'Khanak Festival'

Indore: Dancers of Indore made the city proud and bagged several laurels at All India Dance and Music Festival 'Khanak Festival' held at Vikram Kirti Mandir Auditorium, Ujjain. The festival was organized by Nritya Mudra Kathak Kendra Pune. Following laurels were bagged by the dancers as shared by dance director Ashish Pillai.
Pillai was honored with Kala Arpan Guru Samman and Academy’s Purva Pande performed as guest performers in the festival and was awarded with Kala Vibhuti award. He said the offline events are slowly starting up much to the relief of dancers.
Since lockdown, the performance were being held digitally, Khanak Festival was organized keeping in mind all safety precautions. Young dancers from the academy were highly elated to perform on stage in front of live audience. Pillai said, “Performers were trained virtually solo dances and for group offline training were held.”
First prize:
Bharatnatyam Group, Bharatnatyam Junior Solo(Shivani Sudarshan), Bharatnatyam Senior solo(Anjali Verma), Semiclassical Junior (Siya Gupta), Kathak Duet (Ridhima Dubey and Muskan Ahuja), Semiclassical trio (Ishani Krishnan, Mohi Tripathi, Siya Gupta), Semiclassical Junior solo(Siya Gupta)
Second prize:
Kathak Group, Bharatnatyam Junior Solo (Ishani Krishnan, Amrita Rajan), Kathak senior Solo (Purvi Chaturvedi), Bharatnatyam Junior Duet (Amrita and Gopika), Semiclassical duet (Osmi Gupta and Bhumika Pawar), Folk Junior solo (Bhumika Pawar), Semiclassical Solo (Oshin Gangrade)
Third prize:
Bharatnatyam Junior solo (Mohi Tripathi), Kathak Senior solo (Riya Kale), Bharatnatyam Open solo (P syamala), Semiclassical Junior solo (Mahi Parihar, Yukti Upadhyay), Semiclassical Senior Solo (Sakshi Sangle), Cineamtic open solo (Bharti Narkhede)