 Indore News: No Entry For City Buses, Four-Wheelers & E-Rickshaws In Rajwada Area Till October 21
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore News: No Entry For City Buses, Four-Wheelers & E-Rickshaws In Rajwada Area Till October 21

Indore News: No Entry For City Buses, Four-Wheelers & E-Rickshaws In Rajwada Area Till October 21

To ensure smooth traffic and for the convenience of the people, entry of city buses, four-wheelers, auto- rickshaws and e-rickshaws will be banned in the markets of Rajwada area from October 15 to 21, from 12 noon to 9 PM

Staff ReporterUpdated: Tuesday, October 14, 2025, 11:24 PM IST
article-image
Indore News: No Entry For City Buses, Four-Wheelers & E-Rickshaws In Rajwada Area Till October 21 | File Pic (Representative Image)

Indore (Madhya Pradesh): To ensure smooth traffic and for the convenience of the people, entry of city buses, four-wheelers, auto- rickshaws and e-rickshaws will be banned in the markets of Rajwada area from October 15 to 21, from 12 noon to 9 PM, said traffic police officials.

Parking arrangements

To avoid congestion, the traffic cops have also made parking arrangements around Rajwada. The vehicles coming from the IMC office side (MG Road) can be parked at the Krishnapura Chhatri New Parking near the fruit market.

People coming from Sanjay Setu side can park their vehicles at Nandlalpura, Krishnapura Chhatri New Parking. Commuters coming from Machhi Bazaar side may park their vehicles at Subhash Chowk Parking via Yashwant Road, Narsingh Bazaar, Malharganj Thana T, Govardhan Tailor T and Subhash Chowk Water Tank.

FPJ Shorts
Diwali 2025: Vashi's Inorbit Mall Celebrates With ‘Reflections Of Joy’ Featuring Art, Light, Workshops & Performances
Diwali 2025: Vashi's Inorbit Mall Celebrates With ‘Reflections Of Joy’ Featuring Art, Light, Workshops & Performances
Uttar Pradesh Tragedy: 5-Year-Old Girl Critically Injured After Brutal Stray Dog Attack On Her Way To School In Hapur
Uttar Pradesh Tragedy: 5-Year-Old Girl Critically Injured After Brutal Stray Dog Attack On Her Way To School In Hapur
Allahabad HC Orders Mahakumbh Mela Officer To Decide Compensation For Widow Of Stampede Victim; Rebukes Farrukhabad SP For Threatening Petitioner
Allahabad HC Orders Mahakumbh Mela Officer To Decide Compensation For Widow Of Stampede Victim; Rebukes Farrukhabad SP For Threatening Petitioner
Mumbaikars Warn Authorities About Protests To Save Over 700 Trees Proposed To Be Cut For MMRDA's ₹2,682 Crore Elevated Road From Ghatkopar To Thane
Mumbaikars Warn Authorities About Protests To Save Over 700 Trees Proposed To Be Cut For MMRDA's ₹2,682 Crore Elevated Road From Ghatkopar To Thane
Read Also
MP News: Congress Never Thought Of Making India Self-Reliant, Says BJP’s General Secretary Arun...
article-image

People coming from Bada Ganpati and Gangwal side may park the vehicles at Subhash Chowk Parking via Malharganj Thana T, Govardhan Tailor T and Subhash Chowk Water Tank.

Diversion routes

Traffic will be diverted from following routes: Malharganj Thana T, Chhipa Bakhal Gali, Govardhan Tailor Tiraha, Gorakund Chauraha, Subhash Chowk Water Tank, Imli Bazar Chauraha, Malganj Chouraha, Narsingh Bazar Chauraha, G Sachchidanand Tiraha, Pipli Bazar Tiraha, Yashwant Road Chauraha, Ada Bazaar

Chowk, Machchhi Bazar Chowk, Pandharinath Temple Chowk, Resham Gali, Nandlalpura Chowk, Sanjay Setu, Fruit Market, Hamilton Road, Mrignayani Chauraha and Nagar Nigam Chauraha.

Follow us on

RECENT STORIES

Indore News: No Entry For City Buses, Four-Wheelers & E-Rickshaws In Rajwada Area Till October 21

Indore News: No Entry For City Buses, Four-Wheelers & E-Rickshaws In Rajwada Area Till October 21

Indore-Khandwa GC Project: REC Clears 454 Hectare Of Forest Land For Gauge Conversion

Indore-Khandwa GC Project: REC Clears 454 Hectare Of Forest Land For Gauge Conversion

MP News: Govt To Procure Kodo Kutki For First Time; Cabinet Approves Procurement From Districts...

MP News: Govt To Procure Kodo Kutki For First Time; Cabinet Approves Procurement From Districts...

Indore News: Survey To Be Done In City To Improve Logistic & Traffic

Indore News: Survey To Be Done In City To Improve Logistic & Traffic

Indore News: DCP Inspects Markets, Reviews Diversions, Parking Arrangements

Indore News: DCP Inspects Markets, Reviews Diversions, Parking Arrangements