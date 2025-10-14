Indore News: No Entry For City Buses, Four-Wheelers & E-Rickshaws In Rajwada Area Till October 21

Indore (Madhya Pradesh): To ensure smooth traffic and for the convenience of the people, entry of city buses, four-wheelers, auto- rickshaws and e-rickshaws will be banned in the markets of Rajwada area from October 15 to 21, from 12 noon to 9 PM, said traffic police officials.
Parking arrangements
To avoid congestion, the traffic cops have also made parking arrangements around Rajwada. The vehicles coming from the IMC office side (MG Road) can be parked at the Krishnapura Chhatri New Parking near the fruit market.
People coming from Sanjay Setu side can park their vehicles at Nandlalpura, Krishnapura Chhatri New Parking. Commuters coming from Machhi Bazaar side may park their vehicles at Subhash Chowk Parking via Yashwant Road, Narsingh Bazaar, Malharganj Thana T, Govardhan Tailor T and Subhash Chowk Water Tank.
People coming from Bada Ganpati and Gangwal side may park the vehicles at Subhash Chowk Parking via Malharganj Thana T, Govardhan Tailor T and Subhash Chowk Water Tank.
Diversion routes
Traffic will be diverted from following routes: Malharganj Thana T, Chhipa Bakhal Gali, Govardhan Tailor Tiraha, Gorakund Chauraha, Subhash Chowk Water Tank, Imli Bazar Chauraha, Malganj Chouraha, Narsingh Bazar Chauraha, G Sachchidanand Tiraha, Pipli Bazar Tiraha, Yashwant Road Chauraha, Ada Bazaar
Chowk, Machchhi Bazar Chowk, Pandharinath Temple Chowk, Resham Gali, Nandlalpura Chowk, Sanjay Setu, Fruit Market, Hamilton Road, Mrignayani Chauraha and Nagar Nigam Chauraha.