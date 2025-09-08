 Indore Commodities Buzz Of September 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of September 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of September 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Monday, September 08, 2025, 02:14 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of September 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – September 8, 2025, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,100

Toor Maharashtra Rs 6,600 – Rs 6,700

FPJ Shorts
Ganesh Visarjan Woes In Pune: Nirmalya Kalash In Place, Yet Floral Waste Hits Rivers & Lakes (VIDEO)
Ganesh Visarjan Woes In Pune: Nirmalya Kalash In Place, Yet Floral Waste Hits Rivers & Lakes (VIDEO)
BHU Dental College Appears Twice In NIRF 2025 Rankings, Raising Data Accuracy Concerns; Internal Inquiry Underway
BHU Dental College Appears Twice In NIRF 2025 Rankings, Raising Data Accuracy Concerns; Internal Inquiry Underway
Miraculous Escape! Video Shows Biker Risks Life To Stop Speeding Mining Dumper In Uttarakhand's Dehradun- What Happens Next Will Shock You
Miraculous Escape! Video Shows Biker Risks Life To Stop Speeding Mining Dumper In Uttarakhand's Dehradun- What Happens Next Will Shock You
SpiceJet Sees ₹234 Crore Net Loss Amid Geopolitical Tensions, International Airspace Restrictions Hit Leisure Travel Demand
SpiceJet Sees ₹234 Crore Net Loss Amid Geopolitical Tensions, International Airspace Restrictions Hit Leisure Travel Demand

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh July 23 Weather Update: State Braces For Heavy Rain; Orange Alert In 10 Districts
article-image

Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,550

Gold (24K) Rs 105,530  (10 grams)

Silver Rs 1,37,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of September 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of September 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Woman Among 3 Held With Liquor Worth ₹1.79 Lakh In MP's Indore

Woman Among 3 Held With Liquor Worth ₹1.79 Lakh In MP's Indore

Madhya Pradesh Weather September 8, 2025 Weather Update: Expect Showers In Bhopal, Vidisha & Others;...

Madhya Pradesh Weather September 8, 2025 Weather Update: Expect Showers In Bhopal, Vidisha & Others;...

Indore: 200 Senior Citizens Depart To Rameshwaram

Indore: 200 Senior Citizens Depart To Rameshwaram

Indore: Fire At Utensil Shop During Anant Chaturdashi Chal Samaroh

Indore: Fire At Utensil Shop During Anant Chaturdashi Chal Samaroh