Indore Commodities Buzz Of September 4: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – September 4, 2025, Thursday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 6,050 – Rs 6,100
Toor Maharashtra Rs 6,600 – Rs 6,700
FPJ Shorts
Gurugram: Man Lifts Scooter Over Head To Beat Traffic Jam – VIDEO Goes Viral
'Iss Love Ko Toxic Mat Banao...': Shilpa Shetty Gets 4450 Calls Asking About Bastian Shutting Down; Actress Announces Two New Restaurants - Watch
NIRF Ranking 2025: Check Top Skill Universities, Leading SDG Institutes & Best Agriculture Universities In India
Gold Slips ₹1,000 From Record High To ₹1,06,070 As Traders Book Profits Amid Weak Global Cues
Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800
Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500
Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,000
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Read Also
Madhya Pradesh July 23 Weather Update: State Braces For Heavy Rain; Orange Alert In 10 Districts
Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100
Raida Rs 6,600 - Rs 6,800
Soyabean Best Rs 4,550
Gold (24K) Rs 103,530 (10 grams)
Silver Rs 1,37,000 (per kg)