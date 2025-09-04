 Indore Commodities Buzz Of September 4: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Updated: Thursday, September 04, 2025, 02:22 PM IST
Date – September 4, 2025, Thursday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,050 – Rs 6,100

Toor Maharashtra Rs 6,600 – Rs 6,700

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,000

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,550

Gold (24K) Rs 103,530  (10 grams)

Silver Rs 1,37,000 (per kg)

