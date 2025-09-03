 Indore Commodities Buzz Of September 3: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Indore Commodities Buzz Of September 3: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, September 03, 2025, 03:35 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of September 3: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – September 3, 2025, Wednesday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,950 – Rs 6,000

Toor Maharashtra Rs 6,600 – Rs 6,700

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,000

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,550

Gold (24K) Rs 1,03,640  (10 grams)

Silver Rs 1,37,000 (per kg)

