 Indore Commodities Buzz Of September 26: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of September 26: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of September 26: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Friday, September 26, 2025, 03:04 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of September 26: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – September 26, 2025, Friday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,700 – Rs 5,750

Toor Maharashtra Rs 6,500 – Rs 6,600

FPJ Shorts
'No Sanctions On Buying Oil From Russia, Disruption Will Hurt World': Union Minister Hardeep Singh Puri - VIDEO
'No Sanctions On Buying Oil From Russia, Disruption Will Hurt World': Union Minister Hardeep Singh Puri - VIDEO
Viral Video: Indian Uber Driver In UK Invites Lady Passenger For Dinner; She Demands To 'Set Her Up With His Son'
Viral Video: Indian Uber Driver In UK Invites Lady Passenger For Dinner; She Demands To 'Set Her Up With His Son'
Maharashtra News: 6 Hardcore Maoist Cadres With ₹62 Lakh Reward Surrender In Gadchiroli
Maharashtra News: 6 Hardcore Maoist Cadres With ₹62 Lakh Reward Surrender In Gadchiroli
The Game: You Never Play Alone OTT Release Date- When & Where To Watch This Tamil Psychological Thriller Series
The Game: You Never Play Alone OTT Release Date- When & Where To Watch This Tamil Psychological Thriller Series

Toor Karnataka Rs 6,600 - Rs 6,700

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,300

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh July 23 Weather Update: State Braces For Heavy Rain; Orange Alert In 10 Districts
article-image

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000

Raida Rs 6,600

Soyabean Best Rs 4,350

Gold (24K) Rs 1,11,200 (10 grams)

Silver Rs 1,50,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

MP Horror! 4-Year-Old Severed Into Two Parts In Dhar; Mother Injured While Intervening

MP Horror! 4-Year-Old Severed Into Two Parts In Dhar; Mother Injured While Intervening

Indore Commodities Buzz Of September 26: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of September 26: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Navratri 2025 Day-5: Ratlam's Kavalka Mata Offered Wine As Madira Bhog; Booze Disappears As Soon As...

Navratri 2025 Day-5: Ratlam's Kavalka Mata Offered Wine As Madira Bhog; Booze Disappears As Soon As...

Madhya Pradesh September 26, 2025 Weather Update: One Last Spell Of Heavy Rains On Sept 28-29 Before...

Madhya Pradesh September 26, 2025 Weather Update: One Last Spell Of Heavy Rains On Sept 28-29 Before...

Indore Youth Rams Scooter Into Ex-GF After She Refused To Patch Up With Him-- VIDEO

Indore Youth Rams Scooter Into Ex-GF After She Refused To Patch Up With Him-- VIDEO