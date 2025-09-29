Indore Commodities Buzz Of September 29: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – September 29, 2025, Monday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 5,900
Toor Maharashtra Rs 6,600 - Rs 6,700
Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800
Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,400
Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,000
Raida Rs 6,600
Soyabean Best Rs 4,350
Gold (24K) Rs 1,12,510 (10 grams)
Silver Rs 1,60,000 (per kg)