Indore Commodities Buzz Of September 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – September 1, 2025, Monday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 6,150
Toor Maharashtra Rs 6,550 – Rs 6,600
FPJ Shorts
Maratha Reservation Protest Day 4: Man Seen Lifting Bike At CSMT Amid Road Blockades In Mumbai | VIDEO
Carmakers See Dip In August Sales, Buyers Wait for GST Cut Before Festive Rush
Tara Sutaria Dazzles With Boyfriend Veer Pahariya For Ganesh Chaturthi In ₹4.39 Lakh Tissue Kanjeevaram Saree
Nagaland University Partners With State Govt To Develop Grammar For 18 Naga Languages In School Textbooks
Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800
Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500
Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,000
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Read Also
Madhya Pradesh July 23 Weather Update: State Braces For Heavy Rain; Orange Alert In 10 Districts
Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100
Raida Rs 6,600 - Rs 6,800
Soyabean Best Rs 4,550
Gold (24K) Rs 101,690 (10 grams)
Silver Rs 1,36,000 (per kg)