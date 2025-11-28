Indore Commodities Buzz Of November 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – November 28, Friday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 5,700 - Rs 5,750
Toor Maharashtra Rs 6,800 - Rs 6,900
FPJ Shorts
Dhurandhar In Legal Trouble; Late Major Mohit Sharma's Family Moves To Delhi High Court, Seeks Stay On Release Of Ranveer Singh Starrer
Thane Zilla Parishad's 'Door Step Delivery' Of Government Assistance Transforms Rural Service Access
'Fully Prepared To Face Cyclone Ditwah, Collectors Instructed To Remain On Alert': Tamil Nadu CM Stalin
Thane: Container Overturns At Gaimukh Ghat, Ghodbunder Road Traffic Comes To Halt
Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 7,000
Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,700
Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Read Also
Madhya Pradesh November 27 2025, Weather Update: Cold Wave Grips State As Temperature Drops Below...
Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 8,000 - Rs 8,200
Raida Rs 6,300 - Rs 6,500
Soyabean Best Rs 4,400
Gold (24K) Rs 124,160 (10 grams)
Sliver Rs 183,000 (per kg)