 Indore Commodities Buzz Of November 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of November 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of November 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Friday, November 28, 2025, 03:22 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of November 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – November 28, Friday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,700 - Rs 5,750

Toor Maharashtra Rs 6,800 - Rs 6,900

FPJ Shorts
Dhurandhar In Legal Trouble; Late Major Mohit Sharma's Family Moves To Delhi High Court, Seeks Stay On Release Of Ranveer Singh Starrer
Dhurandhar In Legal Trouble; Late Major Mohit Sharma's Family Moves To Delhi High Court, Seeks Stay On Release Of Ranveer Singh Starrer
Thane Zilla Parishad's 'Door Step Delivery' Of Government Assistance Transforms Rural Service Access
Thane Zilla Parishad's 'Door Step Delivery' Of Government Assistance Transforms Rural Service Access
'Fully Prepared To Face Cyclone Ditwah, Collectors Instructed To Remain On Alert': Tamil Nadu CM Stalin
'Fully Prepared To Face Cyclone Ditwah, Collectors Instructed To Remain On Alert': Tamil Nadu CM Stalin
Thane: Container Overturns At Gaimukh Ghat, Ghodbunder Road Traffic Comes To Halt
Thane: Container Overturns At Gaimukh Ghat, Ghodbunder Road Traffic Comes To Halt

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 7,000

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,700

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh November 27 2025, Weather Update: Cold Wave Grips State As Temperature Drops Below...
article-image

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,000 - Rs 8,200

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400

Gold (24K) Rs 124,160 (10 grams)

Sliver Rs 183,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of November 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of November 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

MP News: Indore-Bound Sleeper Bus Crashes On Delhi-Mumbai Expressway; 2 Dead, 8 Injured

MP News: Indore-Bound Sleeper Bus Crashes On Delhi-Mumbai Expressway; 2 Dead, 8 Injured

Madhya Pradesh November 28 2025, Weather Update: Respite From Chill To End Soon As Icy Winds Likely...

Madhya Pradesh November 28 2025, Weather Update: Respite From Chill To End Soon As Icy Winds Likely...

Indore News: Ban Imposed On Storage & Sale Of Chinese Threads

Indore News: Ban Imposed On Storage & Sale Of Chinese Threads

Indore News: Man Recently Released From Jail Kidnaps Youth, Demands ₹1 Lakh

Indore News: Man Recently Released From Jail Kidnaps Youth, Demands ₹1 Lakh