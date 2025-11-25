 Indore Commodities Buzz Of November 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, November 25, 2025, 02:42 PM IST
Date – November 25, Tuesday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,750 - Rs 5,800

Toor Maharashtra Rs 6,800 - Rs 6,900

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 7,000

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,700

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,000 - Rs 8,200

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400 - Rs 4,500

Gold (24K) Rs 122,800 (10 grams)

Sliver Rs 171,000 (per kg)

