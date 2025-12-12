 Indore Commodities Buzz Of December 12: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of December 12: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of December 12: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Friday, December 12, 2025, 03:42 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of December 12: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – December 12, 2025, Friday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,700 - Rs 5,750

Toor Maharashtra Rs 6,700 - Rs 6,900

FPJ Shorts
Exclusive! Casting Director Mukesh Chhabra On People Calling Dhurandhar A Propaganda Film, 'I See Cinema As Cinema'
Exclusive! Casting Director Mukesh Chhabra On People Calling Dhurandhar A Propaganda Film, 'I See Cinema As Cinema'
Meta Appoints Aman Jain As Head Of Public Policy, Strengthening Its India & APAC Leadership Push
Meta Appoints Aman Jain As Head Of Public Policy, Strengthening Its India & APAC Leadership Push
Mumbai: Couple Enters Disabled Coach Of Dombivali–CSMT Local Train, Abuses Passengers; Video Goes Viral
Mumbai: Couple Enters Disabled Coach Of Dombivali–CSMT Local Train, Abuses Passengers; Video Goes Viral
ChatGPT 5.2 vs ChatGPT 5.1: Should You Upgrade To The New Version?
ChatGPT 5.2 vs ChatGPT 5.1: Should You Upgrade To The New Version?

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 7,000

Toor Nimari Rs 6,200 - Rs 6,700

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh November 27 2025, Weather Update: Cold Wave Grips State As Temperature Drops Below...
article-image

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,200 - Rs 8,400

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400 - Rs 4,450

Gold (24K) Rs 128,210 (10 grams)

Sliver Rs 215,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of December 12: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of December 12: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

IndiGo Crisis: 5 IndiGo Flights From Indore To Mumbai, Delhi, Bengaluru & More Cancelled

IndiGo Crisis: 5 IndiGo Flights From Indore To Mumbai, Delhi, Bengaluru & More Cancelled

Indore News: ED Files Complaint Against Liquor Contractors In ₹49 Crore 'Liquor Fake Challan Scam'

Indore News: ED Files Complaint Against Liquor Contractors In ₹49 Crore 'Liquor Fake Challan Scam'

Indore News: 'Air India Staff Snatched My Boarding Pass & Denied Me Boarding...' Woman Shares...

Indore News: 'Air India Staff Snatched My Boarding Pass & Denied Me Boarding...' Woman Shares...

Indore News: Patients Treated Under Mobile Flashlights At MY Hospital

Indore News: Patients Treated Under Mobile Flashlights At MY Hospital