 Indore Commodities Buzz Of August 30: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Saturday, August 30, 2025, 03:00 PM IST
Date – August 30, 2025, Saturday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,150 – Rs 6,200

Toor Maharashtra Rs 6,550 – Rs 6,600

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,000

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,550

Gold (24K) Rs 100,120 (10 grams)

Silver Rs 1,31,000 (per kg)

